TEB Arval yüksek hizmet kalitesi, güvenilirliği ve yenilikçi yaklaşımı ile ön plana çıkıyor

TEB Arval’in kurumsal yapısından ve Türkiye’deki faaliyetlerinden bahseder misiniz?

TEB Arval, 2007 yılından beri Arval ve TEB Holding ortaklığı olarak faaliyet gösteriyor. Hepimizin bildiği gibi TEB, Türkiye’nin en köklü finans kurumlarından biri. Ancak Arval’den biraz bahsedebilirim. Arval, 30 yılı aşkın bir süre önce kurulmuş ve 30 ülkede faaliyet gösteren operasyonel kiralama ve sürdürülebilir mobilite çözümlerinde uzman olan bir BNP Paribas şirketi.

Dolayısıyla, biz TEB Arval olarak, Arval'in küresel uzmanlığından ve TEB'in Türkiye pazarındaki güçlü konumundan faydalanıyoruz.

Amacımız, müşterilerimize ihtiyacı olan tüm satış sonrası hizmetleri içeren, uçtan uca filo yönetim yükünü üstlendiğimiz, tam kapsamlı bir hizmet paketi sunmak, böylece müşterilerimizin de kendi uzmanlık alanlarına odaklanmalarını ve faaliyet gösterdikleri pazarlarda daha iyi performans göstermelerini sağlamak. Filo yönetiminin ötesinde, yüksek hizmet kalitemiz ve global uzmanlığımız sayesinde müşterilerimize daha uygun maliyetli, etkin mobilite çözümleri sunarak, düşük CO2 emisyonlu araçlarla daha çevreci bir filoya geçiş yapmaları için onları destekliyoruz.

Koronavirüs salgını sonrası müşterilerinizin beklentilerinde ne gibi değişiklikler olduğunu düşünüyorsunuz? TEB Arval olarak bu süreçte müşteri ihtiyaçlarına nasıl cevap veriyorsunuz?

Koronavirüs salgını ile birlikte, müşterilerimizden, kendi çalışanları ve müşterileri için sağlık önlemleri ile ilgili talepler almaya başladık ve yeni stratejimizdeki adımlar hızlandı. Gerçekten de insanlar artık daha az seyahat ediyor, evden daha fazla çalışıyor, toplu taşıma gibi kalabalık ulaşım araçlarından kaçınıyor; şahsi araçlar, bisiklet ve e-scooter gibi alternatif bireysel çözümlerin kullanımı daha da yaygınlaşıyor.

Bu nedenle ürün ve hizmetlerimizi, temelde teması minimum düzeye indirecek, güvenilir ve esnek araç kiralama çözümleri olarak uyarladık. Araç teslimatı, bakımı gibi operasyonel süreçlerimize dezenfeksiyon uygulamalarını ekledik. Kapıdan kapıya hizmet de büyük önem kazandı ve vale hizmetini daha fazla kullanıyoruz. Her geçen gün TEB Arval sürücülerinin güvenliğini daha iyi bir seviyeye taşımak istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde TÜVTÜRK ile yaptığımız yeni anlaşma ile birlikte muayene işlemlerinde yeni bir dönemi başlattık. Türkiye’nin her noktasında TÜVTÜRK Muayene İstasyonlarına araçlarını getiren sürücülerimiz, istasyonlarda herhangi bir ücret ödemeden muayene işlemlerini tamamlayabilecek. Bu da sürücülerin nakit alışverişini ortadan kaldırarak daha güvenli bir şekilde hizmet almalarını sağlayacak. Bu hizmet 9 Kasım tarihinden itibaren geçerli olacak.

Küresel ve yerel boyutta hedef ve stratejileriniz hakkında bilgi verir misiniz?

Dijitalleşme ve iklim değişimi, hâlihazırda sektörümüzü büyük ölçüde etkiliyor ve gelecekte kaçınılamaz bir hale gelecek. Bu konu ile ilgili geçtiğimiz günlerde Grup CEO'muz Alain Van Groenendael, Arval'in yeni 2020 - 2025 stratejik planını açıkladı. Arval, iş modelini tam kapsamlı operasyonel kiralamadan, daha geniş sürdürülebilir mobilite çözümlerine dönüştürdüğünü duyurdu.

Arval olarak global amacımız, sürdürülebilir mobilitenin lideri olmak.

Araç kiralama işimizin merkezinde olmaya devam edecek, ancak şirket araçlarından faydalanamayan şirket çalışanlarının da mobilite ihtiyaçlarını karşılayabilmek için alternatif çözümler geliştirerek hizmet teklifimizi genişletiyoruz. 2020 - 2025 stratejik planımızda bunu "360° mobilite" teklifi olarak duyurduk.

Yeni mottomuz “For the many journeys in life” da mobilite çözümleri ile birlikte genişleyen hizmet teklifimizi anlatıyor.

Arval olarak global hedefimiz 2025 yılında, 500.000 adedi elektrikli, plug-in hibrit gibi şarj edilebilir araçlar üzere, dünya çapında 2 milyon araçlık bir filoya ulaşmak

Arval’in benzersiz SMART “Sürdürülebilir Mobilite ve Sorumluluk Hedefleri” metodolojisi ile müşterilerimizin KSS politikalarını güçlendirmelerine ve enerji dönüşümlerine destek olmayı amaçlıyoruz. Bunu yaparken de, pazarda var olan çevreci, hibrit, elektrikli araçları müşterilerimize sunuyor, onların temel iş gereklilikleri ile kurumsal sosyal sorumluluk hedeflerini bir araya getiriyoruz.

