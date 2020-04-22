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    HaberlerAlışveriş Haberleri Mall Of İstanbul Avm Nerede? Mall Of İstanbul'a Nasıl Gidilir? (2020)
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    22.04.2020 - 17:28 |

    Mall Of İstanbul Avm Nerede? Mall Of İstanbul'a Nasıl Gidilir? (2020)

    Mall Of İstanbul, açıldığı günden bu yana farklı ödüller kazanarak dikkat çekmeyi başarmış bir alışveriş merkezidir. Özellikle hafta sonlarında İstanbullular için cazip bir gezi seçeneği olarak görülen bu AVM hakkında, Mall Of İstanbul nerede ve Mall Of İstanbul’a nasıl gidilir tarzında sorular sorulmaktadır. İşte Mall Of İstanbul ve ulaşımı hakkında sizin için derlediğimiz bilgiler...

    Mall Of İstanbul Avm Nerede? Mall Of İstanbul'a Nasıl Gidilir? (2020)

    Mall Of İstanbul, Türkiye’nin en büyük alışveriş merkezi olma özelliğine sahiptir. Bunun yanı sıra ICSC tarafından da “Dünyanın En İyi Alışveriş Merkezi” olarak seçilmiştir.

    Mall Of İstanbul Nerede?

    Mall Of İstanbul 1,3 Milyar TL değerindeki yatırım sermayesi ile İstanbul halkına hizmet veren bir alışveriş merkezidir. Bu AVM, şehrin en gelişmiş bölgeleri arasında sayılan Başakşehir’ de yer almaktadır. Mall Of İstanbul binası, Atatürk Havalimanı’nı TEM yoluna bağlayan Basın Ekspres hattı üzerinde yer almaktadır.

    Mall Of İstanbul’a Nasıl Gidilir? (2020)

    Mall Of İstanbul’a ulaşım; otobüs, metro ve minibüsler ile yapılabilmektedir. Ancak Mall Of İstanbul’a doğrudan metro hattı bulunmadığı için birden fazla aktarma yapılması gerekmektedir. AVM’ye ulaşım için metro kullanacakların sırasıyla; Taksim, Yenikapı, Bağcılar, Kirazlı Durağı ve Başakşehir metrosuna binmesi gerekmektedir.

    Mall Of İstanbul’a metro dışından ulaşım sağlamak isteyenler için, İkitelli Sanayi Durağından ücretsiz servis hizmeti sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra İETT 78C ve 98 numaralı otobüs hatları ile Kayaşehir- İkitelli- Küçükçekmece dolmuş hatlarıyla da AVM’ye ulaşım sağlanabilmektedir.

    Karantinada Corona Günlükleri 5 | Corona ile En Başa Döndük!Karantinada Corona günlüklerim devam ediyor! Bu videoda Corona ile nasıl en başa döndüğümüzü sizlere kendi deneyimlerimle anlatmak istedim.
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