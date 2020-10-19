100. yıla yakışır bir kadro kurulacak

100. yıla yakışır bir kadro ile inşallah önümüzdeki sezonda puan sıralamasının üst basamaklarında yer almayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Şimdi sözü Konyaspor’un başarılı başkanı Hilmi Kulluk’a veriyoruz;

“Konyaspor mazisi başarılarla dolu dev bir çınardır. Geriye dönüp baktığımızda Konyaspor’u, Türk futbol tarihine iz bırakan, yer aldığı liglere renk katan, dünden bugüne duruşunu bozmayan, bulunduğu coğrafyanın ve kendisine gönül verenlerin hassasiyetlerin göz önünde tutarak, temsil kabiliyetinin kalitesini bu doğrultuda her geçen sezon artırmaya çalışan, tesisleriyle, stadyumuyla ve kurumsal yapısıyla ülkemizin en önemli kulüpleri arasında yer aldığını görüyoruz.

Bu başarının gelip geçici bir durum olmaması için de elbette temelin sağlam atılması gerekiyor.

Kulübümüz bu anlamda belli bir noktaya geldi. Ancak Türk futbolunun içinde bulunduğu durum malum sebepler nedeniyle özellikle Anadolu takımlarını daha da zorlamaya başladı.

Tüm bunlara rağmen sporu, ekonomisi, sanayisi, kültürel hayatı ve tarihi dokusuyla Konya’nın her alanda başarılı neticeler almaması için hiçbir neden yok. Şehir bir ve beraber olduğu, güç birliği yaptığı sürece her türlü başarı kaçınılmaz olacaktır. Konya bunu geçmişte defalarca yaptı; yapmaya devam edecektir.

Kulübümüz önümüzdeki sezon 100. kuruluş yıldönümünü kutlamaya hazırlanıyor. Kutlamalarla ilgili etkinlik programını netleştirmek için çalışmalarımız sürüyor. 100. yıla yakışır bir kadro ile inşallah önümüzdeki sezonda puan sıralamasının üst basamaklarında yer almayı hedefliyoruz.

Hz.Mevlana bir sözünde şöyle diyor;

‘Zor diyorsun. Zor olacak ki imtihan olsun...’ Hepimiz zor bir dönemden geçiyoruz ama Konyaspor olarak bu imtihanı başarıyla tamamlayacağımıza yürekten inanıyorum. Taraftarlarımızın çoşkuyla tribünlerde söylediği gibi; Konyaspor elbette bir gün şampiyon olacak ve ben o günün çok uzaklarda olduğunu düşünmüyorum. Yakın gelecekte Konyaspor tüm şehrin beklediği bu hedefe muhakkak ulaşacaktır.”