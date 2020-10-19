Hayallere 3. Boyut

Bahattin Düzgün de, pandemi sonrası 3 boyutlu yazıcılarıyla dünyayı fethe çıkmaya hazırlanıyor. 1979 Konya Bozkır doğumlu olan Düzgün elektronik eğitimi almış, hayvancılıkla uğraşan babasına destek olmak için öğrencilik yıllarında çobanlık yapmış.

Organ basma fikri

Şimdi 4 ortaklı Elfatek’in yönetim kurulu başkanı... 2006’da vinç uzaktan kumandası yaparak işe başlamışlar. Şili’den Tayland’a 100’ün üzerinde ülkeye ihracat yapıyorlar.

Online röportajımızda Düzgün, bir diğer işlerini ise şöyle anlatıyor:

“2013’te şirkete 60 bin dolara 3 boyutlu bir yazıcı aldık. Bir gün arıza yaptı. Tamirine 25 bin TL ödeyince ‘biz üretelim’ diye kolları sıvadık ve başardık. Coraxis marka yazıcılarımızı geçen yıl satmaya başladık. Seneye Türkiye’nin en büyük 3 boyutlu yazıcısını çıkaracağız. Ev tipi üzerinde de çalışıyoruz.”

Düzgün, 3 boyutlu yazıcıyı bir adım öteye taşıyarak ‘organ basma’ planı yapıyor. Bunun dünyada yeni olduğunu belirten Düzgün, pandemi sonrası araştırmaya devam edeceğini söylüyor.

Mini tank denemesi

2.5 yıl önce bir Ar-Ge merkezi kurduklarını anlatan Düzgün, “Bize ciddi ivme sağladı. Bunlar adeta mini üniversite” diyor.

Askerliğini komando olarak yapan Düzgün bu dönemdeki gözlemlerine dayanarak Ankebot adını verdikleri silahlı ve paletli bir meskun mahal aracı yaptıklarını da anlatıyor. Düzgün, “Buna mini tank benzetmesi yapıldı. Amaç bu ürünü ticarileştirmek değil bir farkındalık yaratmaktı... Kabiliyetimizi gösterdik. Şu anda o tarz ürünlerin elektronik kontrol sistemleri ve yazılımları üzerinde çalışıyoruz” diyor.