Karakucak: Şampiyonlar yetiştiriyor

Kahramanmaraş denilince akla ilk gelen geleneksel sporlardan bir tanesi karakucak güreşleri. Türkiye’nin birçok farklı bölgesinde festival organizasyonu şeklinde düzenli olarak müsabakaları yapılan ancak en çok Maraş ve ilçeleriyle özdeşleşen bu spor dalında pehlivanlar yaş, kuvvet ve ustalıklarına göre boylara ayrılarak çimenlik açık alanda kispet denilen kalın kumaş pantolonla müsabakalara katılıyorlar.

Tamamen yağsız bir şekilde gerçekleştirilen güreşlerde vücudun hiç bir bölgesine yağ sürülmesine müsaade edilmiyor, yapılış tarzı ile serbest güreşe benziyor. Minder güreşlerine en önemli alt yapı kaynağı olarak bilinen karakucak güreşleri, 1925’lerden günümüze dek ülke güreşine bir çok büyük şampiyon kazandırdı. Türk güreşinin efsanesi olarak bilinen Yaşar Doğu da onlardan bir tanesi.

Çocukluğunun geçtiği köyde güreşe başlayan Yaşar Doğu, daha delikanlılığın eşiğinde iken yaman bir karakucak güreşçisi olarak adını bütün çevreye duyurdu.

Dünya ve Olimpiyat şampiyonluğuna giden yol kendisi için bu şekilde açıldı. Kahramanmaraş’ta her sene Altın Kemerli Karukacak Güreş Festivali yapılıyor ve organizasyona İran, Rusya, Gürcistan, Romanya, Azerbaycan, Türkmenistan gibi daha bir çok ülkeden de sporcu katılıyor.