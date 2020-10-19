Robot işi tamam şimdi sıra uzayda!

Kurucusu Özgür Akın, “Robot üretme fikri nasıl oluştu?” sorumuza, “Çocukluk hayalim. Gördüğüm her nesnenin Ar-Ge’sini kafamda oluşturur, plan yapardım. Bu doğrultuda eğitim ve eğilimlerime yön verdim” yanıtını veriyor.

Üniversite planı

2009’da ‘insansı’ robotlar konusunda Ar-Ge çalışmalarına başlayan Akın, yazılımdan elde ettiği kazancı robotik çalışmalarına ve insansı robot fabrikasına sermaye yapmış. Akın, şunları kaydediyor:

“Kendi öz sermayemizle bugünlere geldik. Plazamızın bodrum katında Türkiye’nin ilk insansı robot prototipi olan iki ayaklı Akıncı serisini, tarım robotları PNCR serisini, servis ve hostes robotları Ada serisini geliştirerek bir ilke imza attık.

Prototiplerin seri üretimi için 2017’de İnsansı Robot Fabrikası Akın Robotics’i açarak uluslararası bir başarıya imza attık. Yeni robotik projeler yürütmekteyiz. Bunlardan biri 4 ayaklı arazi robotu Arat. Arama kurtarmada rol alacak olan Arat ve UV-C Sterilizasyon robotumuz oldukça ilgi görmekte.”

Robotik teknoloji alanında Türkiye’yi en üstlere taşımak amacında olduklarını söyleyen Akın, “2023 vizyonumuz Uzay Teknolojileri Ar - Ge Üssü ve Akın Soft Yüksek Teknoloji Üniversitesi kurmak. Amerika destekli üslerde üretilen robotlarla kıyaslandığımız, onların teknolojisine eriştiğimiz, bazı noktalarda ise geçtiğimiz veya çok yaklaştığımız sistemlerle ve tüm çabamızla buradayız” diyor.

Monoton işleri onlar yapacak

İnsan ergonomisine aykırı, monoton işleri robotlara yükleyerek, insanın yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini anlatan Özgür Akın şöyle davam ediyor:

“Robotlarımız hastaneler, havalimanları, eğitim kurumları, restoranlar, fuarlar, otellerde görev alıyor. Firmalar ürün ve hizmetlerinin tanıtımını robotlarımızla daha ilgi çekici şekilde yapabiliyor. Robot satış ve kiralamayla hizmet veriyoruz.”