Yeni veledrom onay bekliyor

Bisiklet denince akla elbette Konya geliyor... Ali Hüryılmaz, Rıfat Çalışkan ve Erol Küçükbakırcı gibi efsaneler artık her nedense pek yetişmiyor.

Bisiklet Federasyonu 4 bin 470 lisanslı sporcuya sahip... Bunun içinden bine yakını faal olarak bu sporu yapıyor.

“Bisiklet Konya’nın ata sporudur. Sivas nasıl güreşte öyle, Konya’da bisiklette her zaman bir numara olmuştur. Bisiklet bir insan yaşamında önemli bir spor aracıdır. Geçmişte ulaşım aracı olarak yıllarca kullanıldı. Taa ki refah seviyesi yükselip, yerini araç alıncaya kadar. Doğal olarak obezite ve hava kirliliğini de beraberinde getirdi. Bisiklet bunun için önemlidir” diyor federasyon başkanı Erol Küçükbakırcı...

Yeni efsane bisikletçiler için her türlü olanağı yaratmanın peşinde olduklarını vurgulayan Başkan Küçükbakırcı, “İlk etapta Konya başta olmak üzere bir çok ilimize veledrom yapacağız” diyor.

1977-78 yıllarında Türkiye’den Fransa Bisiklet Turu’na katılan tek sporcu olan başkan Küçükbakırcı, şöyle devam ediyor;

“Dünya Bisiklet Birliği (UCİ) veledromların 250 metre olacağına karar verdi. Bilindiği gibi ilk veledrom Konya’da vardı, yıkıldı. Şimdi yenisini en kısa sürede devreye sokacağız. Arazi hazır, Alanya-Meram yolu üzerinde, hem de kapalı olacak. Projemiz hazır, onay bekliyor, bir yıl içinde sporcularımızın hizmetine sokacağız. Sadece Konya ile sınırlı kalmayacak, Antalya, Alanya, Sakarya ve Bursa’da da veledromlar yapacağız. Bunların da proje çalışmaları sürüyor. Hepsi kısa sürede bitirip, bu veledromlardan yetenekli bisikletçiler çıkarmak en büyük hedeflerimiz arasında...”

Türk bisikletinin önde gelen temsilcilerinden olan Konya doğumlu Ahmet Örken, kariyerini Malezya’da UCI Continental takımlarından Team Sapura Cycling bünyesinde sürdürmekte...

‘Pandemi sonrası ilgi arttı’

Bisiklette bir çok başarısı bulunan eski sporcu Murat Suyabatmaz, “Konya düz bir araziye sahip kentimiz. Doğal olarak insanlar araçların çok olmadığı dönemlerde bisiktleti tercih etmişler. Kaldı ki bisiklet insan sağlığı için en önemli araçtır. Son yıllarda bisiklet satışlarının patlama yapmasında en büyük faktör insan sağlığıdır. Hele hele şu pandemi döneminde insanlar araç yerine bisikleti tercih ediyor, doğru da yapıyorlar. Bu de bisiklet sporuna ilgiyi artırıyor” ifadelerini kullandı.