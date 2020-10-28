Yerli üretim 190 ülkeye ulaşıyor

Kayseri’nin Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere dünyada 190 ülkeye ürettiği ürünleri gönderdiğini anlatan Gülsoy, hemen her sektörde şehrin ‘yıldızının parladığını’ söyledi. Gülsoy, şu bilgileri paylaştı:

“Türkiye’nin toplam mobilya ihracatının yarıya yakını Kayseri’de gerçekleştiriliyor. İstihdamın da önemli bir kısmını ev ve ofis mobilyası ile ev tekstili oluşturuyor. Kayseri’de son yıllarda hızla artan otel ve sağlık kuruluşları yatırımları da hizmet sektöründe istihdam artışını sağladı. Kayseri özellikle üretilen ürünlerin lojistik ağı ile dağıtımında coğrafi olarak Türkiye’nin tam ortasında bulunduğu için çok avantajlı. Kayseri, son yıllarda ileri teknoloji ürünleri ve savunma sanayi yatırımlarıyla da öne çıkıyor. Tarım, hayvancılık ve buna bağlı sanayi konusunda da ciddi atılımlar yapıldı. 5.5 milyon metrekare büyüklüğü ile Beydeğirmeni hayvancılık üssü ve benzeri yatırımlarla bölgenin, Türkiye’nin hayvancılık üssü konumuna gelmesi planlanıyor.”

Tarımda güçlü üretici

Başkan Gülsoy’un verdiği bilgilere göre Kayseri, Türkiye’nin çerezlik kabak çekirdeği üretiminin yüzde 33’ünü çerezlik ayçiçeği üretiminde yüzde 16’sını karşılayarak birinci sırada yer alıyor. Çavdarda yüzde 12 üretim miktarı ile Türkiye ikincisi, kimyonda yüzde 14.5 üretim miktarı ile Türkiye üçüncüsü, patateste yüzde 9’luk üretimle Türkiye dördüncüsü konumunda. Şeker pancarı, arpa, elma, kuru fasulye, yonca üretim miktarları ile Türkiye’de ilk 10 il arasında yerini alıyor. Denize kıyısı olmamasına rağmen kafes ve tatlı su balıkçılığında yurtdışına ihracat yapacak kapasiteye ulaşan şehir, yavru balık üretiminin yüzde 37’sini yapıyor. Pastırma ve sucukta marka olan Kayseri, Türkiye’de ihraç edilen yumurtada ise 5’inci sırada bulunuyor.

‘Lojistik üssü hızlanmalı’

Ömer Gülsoy, şehrin ülke ekonomisine katkı vermek için çalışmalarına devam ettiğini vurgularken, bu kapsamda daha çok üretmek ve daha çok istihdam sağlamak adına ihtiyaç duydukları çözümlerden de bahsetti. Gülsoy, “Kayseri, ekonomik aktivitenin daha sağlıklı ve hızlı işlemesi için sivil bir havaalanına ihtiyaç duyuyor. Ayrıca üretimin Mersin limanına ulaşmasını sağlayan demiryolu hattı da oldukça eski ve tek hattır. Üretim ne kadar önemliyse ucuz lojistik de o adar önemli anlayışıyla demiryolu hattının yenilenmesi ve hızlı ulaşımın sağlanması gerekiyor. Kayseri’de lojistik hizmetlerini tek bir merkezde toplayacak lojistik üssü ihtiyacı görülmüş, çalışma başlatılmıştır. Kayseri Boğaz köprüye kurulması planlanan lojistik merkezin ihalesi yaklaşık 3 yıldır talimat bekliyor” dedi.