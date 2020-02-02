Ahmet Özhan: Hep lüks yerlerde değilim!

Hülya Koçyiğit'in sorularını samimiyetle yanıtlayan Özhan, 'sanatçı' kelimesini iddialı bulduğunu söyleyerek, “O yüzden bana sorulduğunda ‘Türk müziği yorumcusuyum’ diyorum. Ukalalığa varmayan bir özgüven sahibiyimdir” dedi.

Ardından ilginç bir itirafta bulunan usta sanatçı, “Ahmet Özhan olmaktan öte Ahmet Özhan’a benzetilmekle geçti ömrüm. Beni hep lüks otellerde, mekanlarda olurum zannediyorlar. Oysa benim gönül dostlarım arasında akvaryumcu da var, kahvehaneci de. Şaşırıyorlar insanlar oralarda olmama. Ama benim de gönlümün doyması gerekiyor.”