02.02.2020 - 13:30 |
Ahmet Özhan: Hep lüks yerlerde değilim!
Hülya Koçyiğit, TRT2 ekranlarında yayınlanan 'Film Gibi Hayatlar' programının yeni bölümünde Türk sanat müziğinin usta ismi Ahmet Özhan’ı ağırladı. Özhan, ilginç bir itirafta bulundu.
Hülya Koçyiğit'in sorularını samimiyetle yanıtlayan Özhan, 'sanatçı' kelimesini iddialı bulduğunu söyleyerek, “O yüzden bana sorulduğunda ‘Türk müziği yorumcusuyum’ diyorum. Ukalalığa varmayan bir özgüven sahibiyimdir” dedi.
Ardından ilginç bir itirafta bulunan usta sanatçı, “Ahmet Özhan olmaktan öte Ahmet Özhan’a benzetilmekle geçti ömrüm. Beni hep lüks otellerde, mekanlarda olurum zannediyorlar. Oysa benim gönül dostlarım arasında akvaryumcu da var, kahvehaneci de. Şaşırıyorlar insanlar oralarda olmama. Ama benim de gönlümün doyması gerekiyor.”