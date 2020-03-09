Ali Poyrazoğlu'nun gişe keyfi

Ali Poyrazoğlu, renkli yaşamından özenle seçtiği anılarını ve hayata dair gözlemlerini paylaştığı ‘Hayatım Roman’ oyunu öncesi Trump Sahne’ye erken gitti. Usta oyuncu, tüm biletlerinin satıldığını ve salonun tamamen dolu olduğunu öğrenince neşelendi.

Tiyatroseverlerle uzun uzun sohbet eden Ali Poyrazoğlu’nu, yakın arkadaşı ünlü tiyatrocu Tamer Levent de seyretti.

Poyrazoğlu, oyun saati yaklaşınca kulise geçerken “Emeğin karşılığını görmek güzel. Bana en büyük ödül seyircinin ilgisi. Bu oyunu mutlaka izleyin” dedi.