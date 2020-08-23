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23.08.2020 - 14:50 |

Ali Sunal: İtiraf ediyorum, yazlıkçıyım!

Şimdilerde ailesiyle birlikte tatilde olan Ali Sunal, esprili paylaşımlarıyla takipçilerini güldürmeye devam ediyor. Sunal son olarak eşinin çektiği bir fotoğrafı paylaştı ve bir itirafta bulundu.

Ali Sunal: İtiraf ediyorum, yazlıkçıyım!
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Normalleşme sürecinin başlamasıyla eşi ve kızı ile birlikte tatile çıkan Ali Sunal, eğlenceli paylaşımlarla beğeni topluyor.

Bir plaj dönüşü tüm eşyaları kendisi toplayan ve ortaya çıkan görüntüsüyle eşinin telefonuna poz veren Ali Sunal, eşi Nazlı Hanım’ın yaptığı ‘Gerçek bir yazlıkçı’ yorumuna kayıtsız kalmadı ve aynı kareyi paylaşarak üzerine, “Evet yazlıkçıyım itiraf ediyorum” notunu düştü.

Sunal'ın bu tarzı, takipçilerini güldürdü.

Ali Sunal: İtiraf ediyorum, yazlıkçıyım

2018'de evlenen Ali Sunal-Nazlı Kurbanzade çiftinin bebekleri Narin, bir yaşına bastı. Kızının fotoğrafını Instagram'da yayınlayan oyuncu, "Seni bana veren önce Allah’a, sonra güzel karım Nazlı Kurbanzade'ye minnettarım" mesajını yazdı.

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