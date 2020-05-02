Aşk 101 oyuncuları kimler? Aşk101 konusu nedir?

4 uyumsuz ve 1 örnek öğrencinin ağırlıklı olarak 1998 yılında geçen hikayesini anlatır. Hikayeyi anlatan Işık (Bade İşçil) çoktan yetişkin olmuş, yıllar sonra tekrar buluşmak için lise arkadaşlarına mektup göndermiştir. Yetişkin Işık'ın anlatımına ağırlıklı olarak 2000 ve öncesinin müzikleri de eşlik eder. Birbirinden farklı sebeplerden ötürü okul idaresiyle problem yaşayan Sinan (Mert Yazıcıoğlu), Kerem (Kubilay Aka), Eda (Alina Boz) ve Osman (Selahattin Paşalı) daha önce pek çok sefer atılma tehlikesi yaşamış ve neredeyse tüm öğretmenlerini bıktırmıştır. Okulun müdürü Necdet (Müfit Kayacan) okuldan atılmaları için fırsat kollarken onların okuldan atılmamaları için elinden geleni yapan tek öğretmen Burcu (Pınar Deniz) öğretmendir. Burcu öğretmenin tayinin çıktığını öğrendiklerinde gitmesini önlemek için onu okulun asi beden eğitimi öğretmeni Kemal'e (Kaan Urgancıoğlu) aşık etme planı yaparlar. Planın yürümesi için aşktan anlayan birilerine ihtiyaçları vardır. Okulun örnek öğrencilerinden Işık'ı (İpek Filiz Yazıcı) yardımcı olması için ikna ederler.

Oyuncular ve rolleri



Mert Yazıcıoğlu, Sinan

Kubilay Aka, Kerem

Alina Boz, Eda

Selahattin Paşalı, Osman

İpek Filiz Yazıcı, Işık

Pınar Deniz, Burcu

Kaan Urgancıoğlu, Kemal

Müfit Kayacan, Necdet

Bade İşçil, yetişkin Işık

Tuba Ünsal, yetişkin Eda