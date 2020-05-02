Aşk 101 oyuncuları kimler? Aşk101 konusu nedir?
Aşk 101 (İngilizce özgün adıyla Love 101), ilk sezonu 24 Nisan 2020'de Netflix platformunda yayınlanan, senaryosu Meriç Acemi tarafından kaleme alınan, yönetmeliğini Ahmet Katıksız ve Deniz Yorulmazer'ın birlikte yaptığı gençlik ve komedi-drama türündeki Türk internet dizisi. İkinci sezon çekimleri ise ilk sezonla birlikte yapıldı.
4 uyumsuz ve 1 örnek öğrencinin ağırlıklı olarak 1998 yılında geçen hikayesini anlatır. Hikayeyi anlatan Işık (Bade İşçil) çoktan yetişkin olmuş, yıllar sonra tekrar buluşmak için lise arkadaşlarına mektup göndermiştir. Yetişkin Işık'ın anlatımına ağırlıklı olarak 2000 ve öncesinin müzikleri de eşlik eder. Birbirinden farklı sebeplerden ötürü okul idaresiyle problem yaşayan Sinan (Mert Yazıcıoğlu), Kerem (Kubilay Aka), Eda (Alina Boz) ve Osman (Selahattin Paşalı) daha önce pek çok sefer atılma tehlikesi yaşamış ve neredeyse tüm öğretmenlerini bıktırmıştır. Okulun müdürü Necdet (Müfit Kayacan) okuldan atılmaları için fırsat kollarken onların okuldan atılmamaları için elinden geleni yapan tek öğretmen Burcu (Pınar Deniz) öğretmendir. Burcu öğretmenin tayinin çıktığını öğrendiklerinde gitmesini önlemek için onu okulun asi beden eğitimi öğretmeni Kemal'e (Kaan Urgancıoğlu) aşık etme planı yaparlar. Planın yürümesi için aşktan anlayan birilerine ihtiyaçları vardır. Okulun örnek öğrencilerinden Işık'ı (İpek Filiz Yazıcı) yardımcı olması için ikna ederler.
Oyuncular ve rolleri
Mert Yazıcıoğlu, Sinan
Kubilay Aka, Kerem
Alina Boz, Eda
Selahattin Paşalı, Osman
İpek Filiz Yazıcı, Işık
Pınar Deniz, Burcu
Kaan Urgancıoğlu, Kemal
Müfit Kayacan, Necdet
Bade İşçil, yetişkin Işık
Tuba Ünsal, yetişkin Eda