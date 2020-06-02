02.06.2020 - 18:49 |
Aslan Bacanak filmi ne zaman, kaç yılında çekildi? Aslan Bacanak konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?
Türk sinemasının en sevilen ikililerinden olan Zeki Alasya - Metin Akpınar'ın Aslan Bacanak filmi, bu akşam FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. İşte 1977 yılında çekilen ve Zeki Alasya'nın oyunculuğunun yanı sıra yönettiği film olan Aslan Bacanak filmi ile ilgili merak edilenler...
ASLAN BACANAK FİLMİ KONUSU NEDİR?
Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Gölgen Bengü'nün rol aldığı filmin konusu şöyle; Minibüs şoförü olan Selim yeni bir mahalleye taşınır. Bir süre sonra mahallede yaşayan Zeynep’e aşık olur ve ona evlenme teklif eder. O da ağabeyini ikna etmesi şartıyla kabul eder. Selim, Zeynep’le evlenebilmek için kabadayı ağabeyi Halim’i ikna etmeye çalışacaktır.
ASLAN BACANAK OYUNCU KADROSU
Zeki Alasya, Metin Akpınar, Gölgen Bengü, Perran Kutman, Turgut Boralı, Cevat Kurtuluş, Sami Hazinses, Nubar Terziyan