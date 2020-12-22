Azra Kohen ve Başak Sayan'ın kitap kavgası

'Aeden' adlı bir kitabı bulunan Azra Kohen, Başak Sayan’ın kendisine yine ‘intihal’ iması yaptığını iddia ederek, Instagram hesabında meslektaşını etiketleyerek ‘yalancı, iftiracı, art niyetli” gibi paylaşımlar yaptı.

Bunun üzerine Sayan, avukatları aracılığıyla basına yolladığı açıklamada, Azra Kohen’e dava açacağını duyurdu: Azra Özge Kohen Instagram hesabının gerek ‘akış’ gerek ise ‘hikaye’ paylaşım kısmında, Başak Sayan’ı etiketleyerek ‘Yalancı, iftiracı, art niyetli, tescilli yalancı, sürekli belden aşağı vuran, paylaşımlarını görünce sanırsınız ki insan’ vb. şekilde hakaretlerde bulunmuş ve Sayan’ın Stanislaw Lem’in ‘Aden’ kitabını tavsiye edişiyle kendisini ima ettiğini iddia etmiştir. Kohen’in müvekkilimize yönelik tüm hakaretlerine ilişkin suç duyurusunda bulunacağımızı ve aleyhine tazminat davası açacağımızı siz basın mensupları ile paylaşıyoruz."