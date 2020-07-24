Bay Yanlış 5. bölümde neler olacak? Romantik anlar...

FOX TV'de ekrana gelen Bay Yanlış yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Yeni bölümde Ezgi ve Özgür'ü neler bekliyor. İşte yeni bölüm özeti.

BAY YANLIŞ 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Serdar’la Göcek’te karşılaşan Ezgi ve Özgür, Serdar’ın da, Ebru’nun düğününe katılacağını öğrendiklerinde ne yapacaklarını düşünmeye başlarlar. Arkadaşları düğünü olaysız atlatmaları için fikir üretmeye ve onlara yardımcı olmaya çalışır. Bu arada Sevim ve Nevin çok iyi anlaşırlar, kısa zamanda Fitnat’ın yönlendirmesiyle Ezgi ve Özgür’ü baş göz etmek için plan yapmaya başlarlar. Ezgi ve Özgür de ailelerini üzmemek için, birbirlerine uygun değilmiş gibi numara yaparlar. Bu halleri aileleri de, ikisinin evlenmesi konusunda şüpheye sokar. Acaba Ezgi ve Özgür’ün bu oyunu başarılı olacak mıdır?