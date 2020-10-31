Ben Fero: Allah bir daha yaşatmasın

Gerçek adı Ferhat Yılmaz olan rapçi Ben Fero, Instagram'da yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Arayan, soran herkese sonsuz teşekkürler. Yıllardır oturduğum bina 15-20 saniye daha sürse çökecek gibiydi. 7.5 olan ve 45 saniye süren Gölcük depreminin ciddiyetini tekrar hissettik. Ne diyelim; Allah bir daha yaşatmasın, biz de tedbirli ve gözü açık olalım."



