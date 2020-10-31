31.10.2020 - 16:46 |
Ben Fero: Allah bir daha yaşatmasın
Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'de yoğun olarak hissedilen deprem, büyük paniğe neden oldu. Rapçi Ben Fero, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla depreme yakalandığını duyurdu.
Gerçek adı Ferhat Yılmaz olan rapçi Ben Fero, Instagram'da yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Arayan, soran herkese sonsuz teşekkürler. Yıllardır oturduğum bina 15-20 saniye daha sürse çökecek gibiydi. 7.5 olan ve 45 saniye süren Gölcük depreminin ciddiyetini tekrar hissettik. Ne diyelim; Allah bir daha yaşatmasın, biz de tedbirli ve gözü açık olalım."