MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri ‘Ben kimim, neyim?’
13.09.2020 - 07:00 |

‘Ben kimim, neyim?’

Sibel Turnagöl, TRT 2’deki Hülya Koçyiğit’in ‘Film Gibi Hayatlar’ programına konuk oldu.

‘Ben kimim, neyim?’
ABONE OL

Sibel Turnagöl, TRT 2’deki Hülya Koçyiğit’in ‘Film Gibi Hayatlar’ programına konuk oldu. Sosyal medyadan sık sık tasavvufla ilgili sözler paylaşan oyuncu, “2004’te dedim ki, ‘Kitaptan bir sayfa seçeyim bakayım ne gelecek?’ Ve bir sayfa açtım, Mevlana... Söz şu; ‘Kendini bil. Kendini bilen Rabbini bilir’. ‘Ben kimim, neyim?’ derken, bir telefonla hayatım değişti. Sıkıntıdan örgü örmeye çalışırken, bir anda televizyon programım oldu” diye konuştu.

Magazin Haberleri Bülteni (12 Eylül 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları:
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Ben kimim, neyim?’

‘Ben kimim, neyim?’

‘Biraz kıskanmış olabilirim’

‘Biraz kıskanmış olabilirim’

Romantik tur

Romantik tur

‘Hayata gülümseyelim’

‘Hayata gülümseyelim’

Sıradaki Haber