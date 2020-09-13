Sibel Turnagöl, TRT 2’deki Hülya Koçyiğit’in ‘Film Gibi Hayatlar’ programına konuk oldu. Sosyal medyadan sık sık tasavvufla ilgili sözler paylaşan oyuncu, “2004’te dedim ki, ‘Kitaptan bir sayfa seçeyim bakayım ne gelecek?’ Ve bir sayfa açtım, Mevlana... Söz şu; ‘Kendini bil. Kendini bilen Rabbini bilir’. ‘Ben kimim, neyim?’ derken, bir telefonla hayatım değişti. Sıkıntıdan örgü örmeye çalışırken, bir anda televizyon programım oldu” diye konuştu.