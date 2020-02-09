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09.02.2020 - 17:48 |

Sibel Turnagöl hayranlarını kırmadı

Sibel Turnagöl, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. 50 yaşındaki Turnagöl'ün yıllara meydan okuyan hali herkesin dikkatini çekerken makyajsız oluşu ve spor giyimi de gözlerden kaçmadı.

Sibel Turnagöl hayranlarını kırmadı

Öğlen saatlerinde geldiği alışveriş merkezinde kendisini görüntüleyen gazeteciler ile sohbet eden Sibel Turnagöl, uzun süre mağazalarda tur attıktan sonra Markalar Sokağı'nda bulunan Masa Restoran'da yemek yedi.

Ünlü oyuncunun kendisini tanıyıp fotoğraf isteyen hayranlarını kırmayarak tek tek ilgilenmesi ve fotoğraf çektirmesi herkesçe taktir topladı.

Saba Tümer'den şaşırtan sözler: David Beckham’la...Sunucu Saba Tümer, yaptığı açıklamayla sosyal medyayı salladı. Daha önce David Beckham'ın Duha'da kaldığı otele tatile giden Tümer, Beckham’la tesadüfen aynı yatakta yattığını açıkladı.
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