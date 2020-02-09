Sibel Turnagöl hayranlarını kırmadı

Öğlen saatlerinde geldiği alışveriş merkezinde kendisini görüntüleyen gazeteciler ile sohbet eden Sibel Turnagöl, uzun süre mağazalarda tur attıktan sonra Markalar Sokağı'nda bulunan Masa Restoran'da yemek yedi.

Ünlü oyuncunun kendisini tanıyıp fotoğraf isteyen hayranlarını kırmayarak tek tek ilgilenmesi ve fotoğraf çektirmesi herkesçe taktir topladı.