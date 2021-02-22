Bülent Ersoy'dan Alpay'a 'Zeki Müren' tepkisi

Geçtiğimiz aylarda Özdemir Erdoğan'ın Zeki Müren'i hedef almasının ardından bu kez de müzisyen Alpay, 'Sanat Güneşi' hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

85 yaşındaki Alpay, 1996'da hayatını kaybeden Zeki Müren ile ilgili, "On kulağım olsa biriyle Zeki Müren dinlemem. Zeki Müren abartılı üslubu ve Türkçe'siyle Türk Sanat Müziği'ni katletmiştir. Ölçüsüz tavırlarıyla Türkiye'de kötü örnek olmuştur. Kendi kendisini ‘Sanat Güneşi’ ilan etti. Herkes 'Ne hokkabazlık yapacak?' diye programa giderdi. Çok alkış alanları kovdururdu" ifadelerini kullandı.

Alpay'ın Zeki Müren hakkındaki bu sözlerine birçok ünlü isim de tepki gösterdi. İşte ünlü isimlerin paylaşımları…

Nilgün Belgün

"Ayıp yahu nedir rahmetli olmuş, herkesin sevgisini takdirini kazanmış Zeki Müren’le alıp veremediğiniz. Üstelik koca koca adamlarsınız!"

Mustafa Ceceli

"On kulağım olsa, onuyla da Zeki Müren dinlerim."

Seda Üren

"Evet, Zeki Müren yeri doldurulmayacak bir sanat güneşidir, öyle kalacak. Ölünün arkadaşından konuşmak günahtır. İnsanların görmediği şahit olmadığı şeyleri paylaşmak dedikodudur. Ve bu da yaşını başını almış insanlara yakışmayan kötü bir örnektir."

Behzat Uygur

"Bunca yılın emeğini, saygınlığını bir röportaj ile bitirmek başka bir acı...yapmayın be abi!"

ALPAY'DAN AÇIKLAMA

Gelen tepkiler ardından Alpay, "Tamamen samimi hislerimi ifade ettim. Hissettiğim duyguları aktardım. Herkes herkesi sevmek zorunda değil." açıklamasını yaptı.

BÜLENT ERSOY: SUSKUNLUĞUMU KORUYAMADIM

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy da Zeki Müren' in seslendirdiği "Karanlık Ufuktan Güneş Doğmadı" eserini sosyal medya hesabından paylaşarak konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Diva, paylaşımına; "Muhterem takipçilerim; bugün gündeme düşen talihsiz bazı spekülatif açıklamalar karşısında suskunluğumu koruyamadım. Çünkü söz konusu sanat ve büyük sanatkârlardı. Türk Sanat Musıkisi'nin en nadide ve en zor makamlarından biri olan Dilkeşhâveran makamındaki bu şarkı Zeki Arif Ataergin beyefendiye aittir.

Ve Türk Sanat Musıkisi'nin saz üstadlarının refakatleri ile bilhassa yaylı tambur sazının deha icraakârı merhum büyük Ercüment Batanay (ki büyük usta ile son nefesini verdiği ana kadar gerek sahne emisyonlarım gerekse özel hayatımda da 30 sene özel sazım olarak daima beraber olup, çalışmaktan gurur duyduğum, onur duyduğum) bu büyük dehanın refakatleri ile ölümsüz iki dev sanatçının saz ve yorumlarından yapılan icraları sizlere aktarmaya mecbur hissettim kendimi."

"Hanımefendiler ve beyefendiler; sanatkârlar güçlerini yeteneklerinden, seslerinden, yüksek ruhlarından ve de bilgi birikimlerinden alırlar. O yüzden sanatçılar için, 'Sanatçı olunmaz, sanatçı doğulur' sözüyle Zeki Müren sanatçı doğan büyük bir duayendi. Kişilikler ve özel yaşamlar ile gerçek sanatkârların, gerçek sanatlarını istirhamım odur ki; birbirlerine karıştırmamak gerekir.

Bu büyük, yeri doldurulamayacak yorumculardan bahsederken lütfen daha hassasiyet ve kendilerine yakışır tarzda söylemler ile bahsetmenizi, o devirde yaşayan bir sanatçı olarak herkesten recâlarım ile istirham ederim efendim."

ÖZDEMİR ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Başka bir müzisyen Özdemir Erdoğan ise "Bülent Ersoy, çok daha namuslu, çünkü o kadın oldu. Yani erkek çocuklara kötü örnek olmadı. ‘Ben böyle hissediyorum’ dedi ve gitti kadın oldu. Ama Zeki Müren kötü bir rol modeldi. Onu izleyen erkek çocuklar travmalar yaşadı" demişti.