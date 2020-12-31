Burcu Özberk'in yaşı ve boyu kaç? Burcu Özberk kimdir? İşte dizileri
O Ses Türkiye Yılbaşı özel programının konuklarından biri de Burcu Özberk. İzleyiciler ise sevilen oyuncu hakkında bilgi almak istiyor. Peki Burcu Özber kimdir, Burcu Özberk'in yaşı ve boyu kaç? İşte oynadığı diziler ve hayatına dair bilinenler...
Başarılı oyunculuğuyla bilinen Burcu Özberk bu akşam O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Programına konuk oluyor. Adını başarılı projelerde geçirmeye devam eden Burcu Özberk'in biyografisi haberimizde...
BURCU ÖZBERK KİMDİR?
12 Aralık 1989'da Eskişehir'de doğdu. Dizi ve tiyatro oyuncusu.
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümü mezunu olan Özberk, İlk ekran deneyimini 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşamış, bu dizide Huricihan Sultan karakterini canlandırmıştır.
Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteri kariyerinde dönüm noktası olmuştur. Erdal Beşikçioğlu'nun Tatbikat Sahnesi'nde Marquis de Sade Quills ve Woyzeck Masalı adlı oyunlarda rol almıştır. 2017-2018 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Aslan Ailem dizisinde oynamıştır. Ardından Direniş Karatay filminde Türkan karakterini canlandırmıştır. En son Kanal D'de yayımlanan Afili Aşk dizisinde oynamıştır. 2020'nin Ekim ayında FOX'ta başlayan Çocukluk dizisinde Ayşegül karakterini canlandırmıştır.
Rol aldığı bazı oyunlar
Aşk Aptalı : Sam Shepard -
Tatbikat Sahnesi Marquis de Sade Quills : Doug Wright - Tatbikat Sahnesi
Woyzeck Masalı : Georg Büchner - Tatbikat Sahnesi
Küçük Burjuvalar : Maksim Gorki
Ayyar Hamza : Direktör Ali Bey
Macbeth AblaKuş Bakışı Kabare
Kırmızı Başlıklı Kız
Yol Arkadaşlar
Filmografi
Muhteşem Yüzyıl 2013
Güneşin Kızları 2015-2016
Şahane Damat 2016
Badem Şekeri 2017
Badem Şekeri 2 2017
Badem Şekeri 3 2017
Badem Şekeri 4 2017
Badem Şekeri 5 2017
Aslan Ailem 2017- 2018
Direniş Karatay 2018
Afili Aşk 2019-2020
Çocukluk 2020 Ayşegül