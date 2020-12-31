Burcu Özberk'in yaşı ve boyu kaç? Burcu Özberk kimdir? İşte dizileri

Başarılı oyunculuğuyla bilinen Burcu Özberk bu akşam O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Programına konuk oluyor. Adını başarılı projelerde geçirmeye devam eden Burcu Özberk'in biyografisi haberimizde...



BURCU ÖZBERK KİMDİR?



12 Aralık 1989'da Eskişehir'de doğdu. Dizi ve tiyatro oyuncusu.



Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümü mezunu olan Özberk, İlk ekran deneyimini 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşamış, bu dizide Huricihan Sultan karakterini canlandırmıştır.



Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteri kariyerinde dönüm noktası olmuştur. Erdal Beşikçioğlu'nun Tatbikat Sahnesi'nde Marquis de Sade Quills ve Woyzeck Masalı adlı oyunlarda rol almıştır. 2017-2018 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Aslan Ailem dizisinde oynamıştır. Ardından Direniş Karatay filminde Türkan karakterini canlandırmıştır. En son Kanal D'de yayımlanan Afili Aşk dizisinde oynamıştır. 2020'nin Ekim ayında FOX'ta başlayan Çocukluk dizisinde Ayşegül karakterini canlandırmıştır.



Rol aldığı bazı oyunlar

Aşk Aptalı : Sam Shepard -

Tatbikat Sahnesi Marquis de Sade Quills : Doug Wright - Tatbikat Sahnesi

Woyzeck Masalı : Georg Büchner - Tatbikat Sahnesi

Küçük Burjuvalar : Maksim Gorki

Ayyar Hamza : Direktör Ali Bey

Macbeth AblaKuş Bakışı Kabare

Kırmızı Başlıklı Kız

Yol Arkadaşlar

Filmografi

Muhteşem Yüzyıl 2013

Güneşin Kızları 2015-2016

Şahane Damat 2016

Badem Şekeri 2017

Badem Şekeri 2 2017

Badem Şekeri 3 2017

Badem Şekeri 4 2017

Badem Şekeri 5 2017

Aslan Ailem 2017- 2018

Direniş Karatay 2018

Afili Aşk 2019-2020

Çocukluk 2020 Ayşegül