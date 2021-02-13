Buse Varol ile Alişan'ın oğulları Burak iki yaşında

Rol aldıkları dizi setinde tanışıp 2018 yılında dünyaevine giren Alişan ve Buse Varol'un Burak adını verdikleri ilk çocukları 2019 yılında dünyaya gelmişti.

Geçtiğimiz hafta kızları Eliz'i kucaklarına alan çiftin ilk göz ağrısı Burak, bugün iki yaşına bastı. Alişan ve Buse Varol da sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımla oğullarının doğum gününü kutladı.

"EN BÜYÜK SERVET EVLAT BİLİYORUM"

Oğlunun fotoğraflarını paylaşan Buse Varol, gönderisine; "Bana annelik duygusunu yaşatan ilk göz ağrım... Bugün 2. yaşına giriyorsun. İki sene önce bu saatte aldım seni kucağıma. Dünyada daha önce hiç karşılaşmadığım bir kokuyu içime çekmiştim ve dünyalar benim olmuştu. Bu sene abi oldun. Tek dileğim hayat boyu kardeşinle elleriniz hiç ayrılmasın, Allah sizi hep iyi insanlarla karşılaştırsın. Bir anne olarak en büyük servetin evlat olduğunu biliyorum ve buna sonsuz şükrediyorum. Seni çok seviyorum Burkitom. Hayatta hep özgürce ve hep içinden nasıl geliyorsa öyle yaşa. Ben ve baban hep senin yanında, sağında, solunda, arkandayız... İyi ki doğdun, iyi ki bizi seçtin" notunu düştü.

"BABAN HEP YANINDA OLACAK"

Alişan ise henüz bir haftalık olan kızı Eliz'in ağabeyi Burak'ın kucağında olduğu anları paylaştı ve "Canım oğlum, her şeyim...Seni veren Allah’a sonsuz şükürler olsun. İlk kokladığım andan itibaren hayatımızı değiştiren oğlum... Baban, Allah ömür verdiği müddetçe hep yanında olacak oğlum.. Şükürler olsun ki Daha iki yaşında kardeşine dua okuyan canım oğlum. Seni çok seviyorum. Allah’tan annenle tek dileğimiz senin sağlıkla, huzurla büyümen. Nice güzel yaşların olsun iyi ki doğdun oğlum" notunu düştü.

Çiftin paylaşımlarına binlerce beğeni ve yorum yapıldı.

KIZLARI ELİZ DÜNYAYA GELDİ

Öte yandan ailesini büyütmekten ve kalabalık olmasını istediğinden her fırsatta bahseden Alişan, geçtiğimiz hafta ikinci kez baba olmanın heyecanını yaşadı. Aylardır kızlarını kucaklarına almak için gün sayan çiftten Alişan, doğumda eşini yalnız bırakmadı. Ünlü çiftin ikinci çocukları Eliz 6 Şubat Cumartesi sabahı dünyaya geldi.

"GELDİ BABASININ AŞKI"

Doğum sonrası kızının ayaklarını paylaşan Alişan, "Geldi babasının aşkı! Geldi çok şükür" diyerek mutluluğunu takipçileri ile paylaştı. Alişan'ın paylaşımının ardından sosyal medya kullanıcıları, ünlü çifte tebrik mesajlarını iletti.