Çatı Katı Aşk 12. yeni bölüm fragmanları izle! Çatı Katı Aşk yeni bölümde neler yaşanacak?

Çatı Katı Aşk dizisi 12. yeni bölüm fragmanlareı yayınlandı. Cumartesi akşamları ekrana gelen Çatı Katı Aşk dizisinde bu akşam Yılmaz ailesinin ppikniğe gittiğini öğrenen Ateş ve Yasemin'de ailenin peşine takılır. Sevgililer piknikte bolca zaman geçirirlerken Ateş, Şenay'ın Ayşen'den ne istediğini öğrenmek için çabalar. Şenau Hanım ise gizemli takılmak yerine gerçeği Ateş'e açıklayacaktır. İşte Çatı Katı Aşk dizisi 12. yeni bölüm fragmanları...

ÇATI KATI AŞK 12. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Yılmaz Ailesi pikniğe gitmek için hazırlanmışlardır. Onları gören Ateş ve Yasemin de peşlerine takılırlar. Piknikte keyifli zaman geçiren bizimkiler, fırsat buldukça aşklarının tadını çıkartırlar. Bu sırada piknikte ilginç bir durum yaşanır. Ufak bir hafıza kaybı yaşayan Saadet Hanım ortalığı karıştırır. Çatı katına taşındıktan beri Ateş ve Yasemin'i sevmeyen Saadet Hanım, pikniği onların burunlarından getirir.

Ateş ise, başka bir olayın peşine düşer. Şenay'ın telefonunu kurcaladığı zamandan beri ne planladığını merak etmektedir. Fırsatını bulur ve Şenay'ı sorgular. Şenay, DNA raporunu Ateş'e göstererek ona büyük şaşkınlık yaşatır.

Yasemin ve Demir, mantıcı dükkanında romantik anlar yaşamaktadır. Birbirlerine açıldıktan sonra mental rahatlığa erişen çift, dikkatsiz davranırlar. Yine böyle bir anda ve fazla samimi bir halde Ateş ile Ayşen'e yakalanırlar.

ÇATI KATI AŞK 12. BÖLÜM FRAGMANI