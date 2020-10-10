Çatı Katı Aşk 14. bölümde Şirin ortalığı karıştırıyor! Ayşen gerçeği öğreniyor

Çatı Katı Aşk dizisi bu akşam yeni gününde 14. bölüm ile ekrana gelecek. Ekranların sevilen dizisi Çatı Katı Aşk'ta mahalleye Şirin'in gelmesi ile birlikte mahallede tam bir kargaşa yaşanır. Şirin, Ateş'ten Demir'e ve tüm mahallelinin hayatını bir anda karmakarış eder. Ayşen annesinin Şenay olduğu gerçeği ile yüzleşirken bu gerçeği Ateş'in biliyor olması ve kendisinden saklamasından ötürü ikinci bir hayal kırıklığı yaşar. İşte Çatı Katı Aşk dizisi 14. yeni bölüm fragmanları...

ÇATI KATI AŞK 14. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE