Cengiz İmren: Kanıma dokunuyor

Sahne sırasında dinleyicileriyle sohbet eden 46 yaşındaki sanatçı, "Bugün sosyal medyada bir fotoğrafa denk geldim. Tesadüfen gördüğüm bu fotoğraf insanlık adına öyle büyük utançlar içeriyordu ki anlatamam. Aylan Bebek için timsah gözyaşları döken Avrupa, şimdi Aylan Bebek’lerin botlarını mızraklarla deliyor, mültecileri çırılçıplak soyup Türkiye'ye geri gönderiyor. Şunu bir kez daha gördük ki; medeniyet gerçekten tek dişi kalmış canavar. Başka ne diyebilirim? Başka ne söylenebilir?" dedi.

"Zaman zaman ülkemize gelirler, bir iki tur atıp iki sırt sıvazlarlar ama böyle zamanlarda nedense ortalarda hiç görünmezler" diyerek Angelina Jolie, Lindsay Lohan başta olmak üzere Hollywood yıldızlarını da topa tutan İmren, "Sizi bilmem ama dünyanın bu iki yüzlülüğü kanıma dokunuyor" diyerek sert sözlerine noktayı koydu. Duyarlı tutumu ve samimi sözleri ile geceye damgasını vuran şarkıcı, mekanı dolduran konuklar tarafından dakikalarca alkışlandı. Programının finalinde önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi için sağduyu ve fair-play çağrısı yapan Cengiz İmren, "Gönlümden geçen Galatasaray'ın 1-0 kazanması elbette. Ama önce dostluk, önce kardeşlik kazansın. En büyük temennim bu. Bu günlerde en çok ihtiyacımız olan şeyler bunlar" diyerek, sahneden ayrıldı.