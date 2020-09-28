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28.09.2020 - 11:57 |

Çukur fragman | Çukur yeni bölümde herkesi şaşırtan haber! Dizi oyuncuları kimler?

SHOW TV'nin büyük ilgiyle takip edilen dizisi Çukur yeni bölüm fragmanı büyük ilgi görüyor. Dizinin sıkı takipçileri, yeni bölümde neler olacağını araştırırken, dizi oyuncularının isimlerini de öğrenmek istiyor. İşte Çukur fragman ve Çukur oyuncuları haberimizde...

Çukur fragman | Çukur yeni bölümde herkesi şaşırtan haber! Dizi oyuncuları kimler?
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Pazartesi akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Çukur yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de SHOW TV'de...

ÇUKUR FRAGMAN

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Koçovalılar’ın düşmanları bitmiyor! Çağatay Erdenet’ten koltuğu devralan kardeşi Arık Böke’nin mahalleye gelip Yamaç Koçovalı’nın karşısına çıkması yepyeni bir fırtınanın başlangıcı oldu. Koçovalılar ile Erdenetler arasındaki mücadele çok daha çetinleşirken Çukur'un dördüncü sezonunda büyük merakla beklenen Cengiz Erdenet’in ipleri eline alması oyunun kurallarını tamamen değiştirecek.

ÇUKUR OYUNCULARI KİMLER?

Aras Bulut İynemli (Yamaç Koçovalı)
Perihan Savaş (Sultan Koçovalı)
Erkan Kolçak Köstendil (Vartolu)
Rıza Kocaoğlu (Aliço)
Öner Erkan (Selim Koçovalı)
Necip Memili (Cumali Koçovalı)
Kubilay Aka (Celasun)
Kadir Çermik (Emmi)
İrem Altuğ (Ayşe)
Boncuk Yılmaz (Saadet)
Cem Uslu (Metin)
Aytaç Uşun (Meke)
Ece Yaşar (Karaca)
Mustafa Kırantepe (Medet)

 

 

Ali Sürmeli'nin sağlık durumu ile ilgili oğlundan açıklama geldiEvinde rahatsızlanarak beyin kanaması geçiren ve kaldırıldığı hastanede ameliyat edilen usta oyuncu Ali Sürmeli'nin sağlık durumu ile ilgili açıklama oğlu Eren Sürmeli'den geldi. Usta oyuncunun başarılı bir ameliyat geçirdiğini belirten Eren Sürmeli, "Kötü bir durum yok. Şimdi yavaştan uyandırmaya başlamışlar. Hayati tehlikesi yok" dedi.
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Cadde Yazarları

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