Danilo Zanna kimdir, kaç yaşında? Danilo Zanna kiminle evli?

MasterChef yarışması ile herkes tarafından tanınan isimler arasında yer alan Danilo Zanna 15 Nisan 1982 yılında Prato, Toskana İtalya'da dünyaya geldi. Aşçılık mesleğini ailesinden devralan Danilo Zanna, Türkiye'de ilk olarak ekrana Planet Mutfak ekranında kendisinin hazırlayıp sunduğu İtalyan İşi adlı program ile ekrana geldi. Sonrasında ATV ekranında yayınlanan Elin Oğlu ve NTV ekranında yayınlanan Lezzet Şarkısı adlı programlar ile ekran serüvenine devam etti. Son olarak MasterChef jüri koltuğunda Hazer Amani'den boşalan koltuğu dolduran isim olan Danilo Zanna sempatik tavırları ve Türkçe konuşmaları ile herkesi kendisine hayran bırakıyor. İşte Danilo Zanna biyografisi...

DANİLO ZANNA KİMDİR?

Zanna 15 Nisan 1982'de Prato, Toskana, İtalya'da doğdu. Aşçılığı aile mesleği olarak devraldı. Aşçılık yeteneğini ünlü İtalyan şeflerle çalışarak İtalyan Mutfağı üzerine pekiştirdi.

Türk Mutfağı ile ilgilenen Zanna, bu konuda kariyer yapmak istediği için İtalya'dan gelerek Türkiye'ye yerleşti. Türkiye'ye yerleştikten sonra İtalyan ve Türk Mutfağını harmanladığı bir restorant açtı. Daha sonra televizyon programlarında yer almaya başlayarak ilk defa “Zahide ile Hayata Yetiş” adlı programda yardımcı yemek şefi olarak yer aldı.

Ünlü şef Zanna'nın asıl tanınması ise Planet Mutfak televizyon kanalında kendisinin hazırlayıp sunduğu “İtalyan İşi” adlı yemek programıyla oldu. Türkiye'de farklı ülkelerin restorant kültürüne yer veren Kadir Has Üniversitesi İstanbul Mutfağı Enstitüsü'nde Enstitute’de İtalyan yemekleri üzerinde çalışmalar yapmıştı.

Planet Mutfak Kanalı kapandıktan sonra 2015'ten itibaren ATV Kanalı'nda yayınlanan "Elin Oğlu" ve NTV'de kendisinin hazırlayıp sunduğu "Lezzetin Şarkısı" adlı programlarla ekranlara geldi. Zanna son olarak 2019'da yeni sezonunda 3. döneminde TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Masterchef Türkiye programda başşef olarak jüri üyeliği yapmaktadır.2012 senesinde Tuğçe Demirbilek ile evlenmiştir.