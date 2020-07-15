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15.07.2020 - 09:53 |

'Defne Samyeli madem kirasını ödüyor, dekontu nerede?'

Şarkıcı ve sunucu Defne Samyeli, ev sahibinin kendisine kira ödemediği gerekçesiyle dava açmasıyla şoke oldu. Samyeli’nin de karşı dava açtığı ev sahibi Yusuf Araz, “Madem kirasını ödüyor, dekontu nerede? İspatlasın, özür dileyeceğim ve 50 bin lirayı ödeyeceğim.” diyerek ünlü sunucuya tepki gösterdi.

'Defne Samyeli madem kirasını ödüyor, dekontu nerede?'
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8 yıldır Kemerburgaz’daki Pasifik Villaları’nda oturan Defne Samyeli’nin ev sahibi Yusuf Araz, 1.5 yıldır kirasını alamadığı gerekçesiyle icra takibi başlatmıştı. Yaptığı itirazla takibi durduran Samyeli, basında çıkan haberler üzerine de “gerçek dışı açıklamalarla adını karaladığı ve iftira attığı” iddiasıyla ev sahibine 50 bin liralık tazminat davası açtı.

Davayla ilgili Hürriyet’e konuşan Yusuf Araz, evin aylık 15 bin lira kira bedeli olduğunu belirterek şöyle dedi:

“ESKİ EŞİMDEN İSTE” DİYOR

“Defne Hanım, paramı istediğimde ‘Eski eşim Eren Talu’dan iste’ diye cevap veriyor. Eren Bey’e gittiğimde ‘Sen Defne’ye git’ diyor. Ben de icra takibi başlattım. Defne Hanım iftira attığımı iddia ederek tazminat davası açmış. Ben öyle bir saygısızlık yapmadım. Onun gibi değerli, kültürlü ve bilgili bir kadının kirasını ödememesini yadırgıyorum. Madem kirasını ödüyor, dekontu nerede? İspatlasın, özür dileyeceğim ve 50 bin lirayı da ödeyeceğim.”

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