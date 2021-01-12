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HaberlerMagazin Haberleri Demet Akalın: O kadar cimri değiliz
12.01.2021 - 08:02 |

Demet Akalın: O kadar cimri değiliz

Geçtiğimiz hafta annesine hediye ettiği otomobille gündem olan Demet Akalın'ın aynı araçla alışveriş merkezinde görüntülendiği iddiaları çok konuşuldu. Akalın hakkında çıkan haberlere yanıt verdi.

Demet Akalın: O kadar cimri değiliz
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Demet Akalın geçtiğimiz günlerde annesi Şenay Akalın'a hediye ettiği araba ile gündem olmuştu. Akalın, hediye arabanın fotoğrafını "Annem güle güle gez" notuyla sosyal medyadan paylaşmıştı.

Demet Akalın: O kadar cimri değiliz

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ANNESİNİN ARABASIYLA ALIŞVERİŞE ÇIKTI İDDİASI

Ünlü şarkıcı, daha sonraki günlerde annesine hediye ettiği arabayı kendisi kullanıyor şeklinde magazin haberleri ile gündeme gelmişti.

Demet Akalın: O kadar cimri değiliz

'ANNESİNİN ARABASIYLA GEZİYOR' İDDİALARINA YANIT

Demet Akalın, hakkında çıkan haberlere, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımlarla cevap vermekte gecikmedi.

Hem kendi arabasını hem de annesine hediye ettiği arabayı paylaşan ünlü isim, gönderisine "Bu benim, bu annemin. O kadar cimri değiliz be" notunu düştü.

Demet Akalın: O kadar cimri değiliz

    Magazin Haberleri Bülteni (12 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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    Cadde Yazarları

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