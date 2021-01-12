Demet Akalın: O kadar cimri değiliz

Demet Akalın geçtiğimiz günlerde annesi Şenay Akalın'a hediye ettiği araba ile gündem olmuştu. Akalın, hediye arabanın fotoğrafını "Annem güle güle gez" notuyla sosyal medyadan paylaşmıştı.

ANNESİNİN ARABASIYLA ALIŞVERİŞE ÇIKTI İDDİASI

Ünlü şarkıcı, daha sonraki günlerde annesine hediye ettiği arabayı kendisi kullanıyor şeklinde magazin haberleri ile gündeme gelmişti.

'ANNESİNİN ARABASIYLA GEZİYOR' İDDİALARINA YANIT

Demet Akalın, hakkında çıkan haberlere, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımlarla cevap vermekte gecikmedi.

Hem kendi arabasını hem de annesine hediye ettiği arabayı paylaşan ünlü isim, gönderisine "Bu benim, bu annemin. O kadar cimri değiliz be" notunu düştü.