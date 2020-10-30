Demet Şener: Kızımın boyu boyuma yetişti

Kendi adıyla kurduğu giyim firması ile adından sıkça söz ettiren Demet Şener, 14 yaşındaki kızı ile birlikte çıktığı alışveriş turunda görüntülendi. Spor giyimleri ile dikkat çeken anne-kız, koronavirüs önlemlerine uyarak çıktıkları alışveriş turunda, muhabirlerin fotoğraf isteklerini geri çevirmeyerek objektiflere poz verdiler.

Bu sırada muhabirlere "Boyu boyuma yetişti" diyen deneyimli Şener, "Zaman çok hızlı geçiyor, hızlı büyüyorlar" dedi.

Ayaküstü muhabirler ile kısa süre sohbet eden Demet Şener, daha sonra muhabirlere "Kolay gelsin" diyerek alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.