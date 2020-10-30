MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Demet Şener: Kızımın boyu boyuma yetişti
30.10.2020 - 14:01 |

Demet Şener: Kızımın boyu boyuma yetişti

Eski model ve iş insanı Demet Şener Küpeli, kızı İrem Kutluay ile birlikte geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere yansıdı.

Demet Şener: Kızımın boyu boyuma yetişti
ABONE OL

Kendi adıyla kurduğu giyim firması ile adından sıkça söz ettiren Demet Şener, 14 yaşındaki kızı ile birlikte çıktığı alışveriş turunda görüntülendi. Spor giyimleri ile dikkat çeken anne-kız, koronavirüs önlemlerine uyarak çıktıkları alışveriş turunda, muhabirlerin fotoğraf isteklerini geri çevirmeyerek objektiflere poz verdiler.

Bu sırada muhabirlere "Boyu boyuma yetişti" diyen deneyimli Şener, "Zaman çok hızlı geçiyor, hızlı büyüyorlar" dedi.

Ayaküstü muhabirler ile kısa süre sohbet eden Demet Şener, daha sonra muhabirlere "Kolay gelsin" diyerek alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.

Demet Şener: Kızımın boyu boyuma yetişti

Magazin Haberleri Bülteni (30 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sadakatsiz dizisi 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz 4. son bölüm kesintisiz izle

Sadakatsiz dizisi 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz 4. son bölüm kesintisiz izle

Binnur Kaya: Tiyatro oyununa geldim

Binnur Kaya: Tiyatro oyununa geldim

'Ben hala pandemiden çıkamadım'

'Ben hala pandemiden çıkamadım'

Hande Demir'in şık tarzı

Hande Demir'in şık tarzı

Sıradaki Haber