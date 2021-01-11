MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Detoks kampında
11.01.2021 - 07:00 |

Detoks kampında

Cemiyet hayatının sevilen ismi Melissa von Faber Castell ve eşi Charles von Faber Castell, koronavirüs salgınına karşı bağışıklıklarını güçlendirmek ve karantina süresince aldıkları fazla kilolarından kurtulmak için soluğu Avusturya’nın ünlü sağlık kliniği Vivamayr’da aldı.

Detoks kampında
ABONE OL

Cemiyet hayatının sevilen ismi Melissa von Faber Castell ve eşi Charles von Faber Castell, koronavirüs salgınına karşı bağışıklıklarını güçlendirmek ve karantina süresince aldıkları fazla kilolarından kurtulmak için soluğu Avusturya’nın ünlü sağlık kliniği Vivamayr’da aldı. Göl kıyısında ve dağlarla çevrili doğal ortamda bol bol yürüyüş yapan çift, huzur dolu anlarını sosyal medya hesaplarından yayınladı.

10 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni10 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın rakamları dikkat çekti!

Son dakika - Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın rakamları dikkat çekti!

Transfer haberleri | Başakşehir'de İrfan Can Kahveci için Diagne kriteri!

Transfer haberleri | Başakşehir'de İrfan Can Kahveci için Diagne kriteri!

Son dakika - Fatih Terim'in açıklaması sızmalara tepki mi?

Son dakika - Fatih Terim'in açıklaması sızmalara tepki mi?

Ünlü tenisçi Fabio Fognini: ‘Emre Belözoğlu'nu unutamadım’

Ünlü tenisçi Fabio Fognini: ‘Emre Belözoğlu'nu unutamadım’

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet