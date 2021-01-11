Detoks kampında

Cemiyet hayatının sevilen ismi Melissa von Faber Castell ve eşi Charles von Faber Castell, koronavirüs salgınına karşı bağışıklıklarını güçlendirmek ve karantina süresince aldıkları fazla kilolarından kurtulmak için soluğu Avusturya’nın ünlü sağlık kliniği Vivamayr’da aldı. Göl kıyısında ve dağlarla çevrili doğal ortamda bol bol yürüyüş yapan çift, huzur dolu anlarını sosyal medya hesaplarından yayınladı.