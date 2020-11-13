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13.11.2020 - 13:09 |

Dilek Birgen: 15 dakikada hazır olurum

Sosyetik güzel Dilek Birgen, geçtiğimiz gün kızı Maya ile birlikte geldiği Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Dilek Birgen: 15 dakikada hazır olurum
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Dilek Birgen, "Bugün kızımla beraber baş başa şöyle bir yemek yiyelim istedik. Her şey yolunda, gayet güzel gidiyor. Normalde daha erken gelecektik ama Maya Hanım'ın hazırlanması biraz uzun sürdüğü için öğlen vakti evden çıkabildik. Ben genelde 15 dakika hazırlanırım sonra Maya’yı beklerim, onun hazırlanması bir saati buluyor" dedi.

Van'da mültecileri taşıyan minübüs takla attıVan- Erciş Karayolundaki Çakırbey Mahallesi yakınlarında kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 31 kişi de yaralandı.
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Cadde Yazarları

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