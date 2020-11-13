Dilek Birgen: 15 dakikada hazır olurum

Dilek Birgen, "Bugün kızımla beraber baş başa şöyle bir yemek yiyelim istedik. Her şey yolunda, gayet güzel gidiyor. Normalde daha erken gelecektik ama Maya Hanım'ın hazırlanması biraz uzun sürdüğü için öğlen vakti evden çıkabildik. Ben genelde 15 dakika hazırlanırım sonra Maya’yı beklerim, onun hazırlanması bir saati buluyor" dedi.