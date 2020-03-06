Dilek Birgen: Acil toplantıya yetişmem lazım

Hafta boyunca yoğun bir tempoda çalıştığını söyleyen Dilek Birgen, "Bugün de gün boyunca toplantılarımız oldu. Buraya günün son toplantısını yapmaya geldim. Şimdi yukarı çıkıp acil toplantıya yetişmem lazım" açıklamasında bulundu.

Akşam saatlerine kadar iş arkadaşları ile birlikte toplantı yapan sosyetik güzel, AVM'den ayrılmadan kısa bir alışveriş turu yapmayı da ihmal etmedi.