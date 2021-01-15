MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Dilek Birgen: Dışarıda çok vakit geçirmiyorum
15.01.2021 - 13:10 |

Dilek Birgen: Dışarıda çok vakit geçirmiyorum

Cemiyet ve iş dünyasının tanınan simalarından Dilek Birgen, geçtiğimiz gün Zorlu AVM'de görüntülendi.

Dilek Birgen: Dışarıda çok vakit geçirmiyorum
ABONE OL

Yoğun iş gündeminden fırsat bulup alışverişe çıktığını söyleyen sosyetik güzel Dilek Birgen, "Malum süreçten dolayı dışarıda çok vakit geçirmiyorum. İş dışında elzem bir durum olmadıkça evdeyim. Dostlarımla ve ailemle de elimden geldiğince evde vakit geçirmeye gayret gösteriyoruz. Bugün bir toplantım vardı bu tarafta, toplantı sonrasında kısa bir işim olduğu için alışverişe çıktım" açıklamasında bulundu.

Magazin Haberleri Bülteni (15 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kuraları çekiliyor (CANLI)

Son dakika | Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kuraları çekiliyor (CANLI)

Uğur Demirok Kayserispor’da

Uğur Demirok Kayserispor’da

Mbaye Diagne'ye bir şok daha! Milli takımda...

Mbaye Diagne'ye bir şok daha! Milli takımda...

Günün En Çok Oynanan Maçları

Günün En Çok Oynanan Maçları

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet