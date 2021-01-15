Dilek Birgen: Dışarıda çok vakit geçirmiyorum

Yoğun iş gündeminden fırsat bulup alışverişe çıktığını söyleyen sosyetik güzel Dilek Birgen, "Malum süreçten dolayı dışarıda çok vakit geçirmiyorum. İş dışında elzem bir durum olmadıkça evdeyim. Dostlarımla ve ailemle de elimden geldiğince evde vakit geçirmeye gayret gösteriyoruz. Bugün bir toplantım vardı bu tarafta, toplantı sonrasında kısa bir işim olduğu için alışverişe çıktım" açıklamasında bulundu.