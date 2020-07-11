Dosyaya yeni görüntüler girdi

Sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz ile Ozan Güven arasında yaşanan darp olayına ilişkin yürütülen soruşturmada dosyaya yeni fotoğraflar girdi. Bulutsuz’un kolunda, yüzünde ve çenesindeki ağır derecede morluklar dikkat çekti. Savcılık, İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğü’nden ikilinin darp raporlarına dair değerlendirme istedi.

Raporda, oyuncuda basit derecede, sosyal medya uzmanında ise basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek, hafif nitelikte olmayan bir yaralanma olduğu belirtildi. Bulutsuz verdiği ifadede, “Onu sakinleştirmek isterken yatak odasındaki abajuru duvara vurarak kırdı” derken Güven ise, “Ayrılmak istediğimi söyleyince ‘Eğer ayrılırsan seni rezil ederim’ dedi” demişti.