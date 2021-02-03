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HaberlerMagazin Haberleri Ebru Destan: Annemin eski eşi şantajla para talep ediyor!
03.02.2021 - 08:00 |

Ebru Destan: Annemin eski eşi şantajla para talep ediyor!

Eski model Ebru Destan’ın üvey babası Kemal Uludağ, Uçankuş’ta yayınlanan bir programda üvey kızını vefasızlıkla suçladı. Destan ise hakkındaki iddiaları mahkeme belgelerini sunarak yalanladı.

Ebru Destan: Annemin eski eşi şantajla para talep ediyor!
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Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Ebru Destan’ın üvey babası Kemal Uludağ, katıldığı bir programda üvey kızı için; “Benim onda babalık hakkım var. Yardım etmedi ben de kendimi küçük düşürmek istemedim. Şu an engelli maaşıyla geçiniyorum, başka gelirim yok" dedi.

Uludağ, Destan’ın modellik yapmasına karşı çıktığını da “Annesiyle evlenmeme annem karşı çıktı. Çünkü çocukları vardı. Onlara kendi çocuklarım gibi bakıp sahip çıktım. Babası yerine koyuyordu beni. Benden çok da korkuyordu. Tutucu olduğum için mankenlik yapmasına karşı çıktım" sözleriyle dile getirdi.

Ebru Destan: Annemin eski eşi şantajla para talep ediyor

Kemal Uludağ, 20 yıl önce üvey babası olduğunu açıkladığında Ebru Destan’ın kendisiyle görüşmeyi kestiğini de “Beni mahkemeye verdi. ‘Seni öldüreceğim, bana bakacaksın’ demişim. Ben seni niye öldüreyim, canavar mıyım? Televizyonda bazı şeyler konuşmuş ‘Yok, ben kabul etmiyorum babalığını’ diye. Burada tek başıma duvarla konuşuyorum. ‘Bana yardım yap’ diyemem, onun içinden gelmesi lazım" diyerek açıkladı.

Ebru Destan: Annemin eski eşi şantajla para talep ediyor

BENİ KÜÇÜK DÜŞÜRMEYİ AMAÇLIYOR

Ebru Destan, Kemal Uludağ hakkındaki mahkeme belgelerini sunarak gerçeklerin tam tersi olduğunu açıkladı.

Destan, “Kendisi üvey babam değildir. 30 yıl önce annemle 1.5 sene evli kaldı ve biz daha çocuktuk. Asla bir bağım olmadı. O annemden sonra başkasıyla evlendi. Aradan 30 yıl geçti. Tacizleri ve hakaretleri bitmiyor. Uzaklaştırma ve bir sürü başka mahkeme kararları da var. Benimle ilgili her şeyi hayali ve kurmaca. Amacı beni küçük düşürmek ve şantajla para talep etmek. Kendisiyle bugüne kadar hiç görüşmedim. O diğer evliliğinden olan oğluna da babalık yapmadı. Onu da perişan etti" dedi.

Magazin Haberleri Bülteni (3 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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