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04.10.2020 - 09:48 |

Ebru Yaşar, Bismil’e okul yaptırdı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde okula gitmek için saatlerce yol yürümek zorunda kalan öğrencilerin yardımına Ebru Yaşar koştu. Ünlü şarkıcı, adını taşıyan 12 derslikli bir okul yaptırdı.

Ebru Yaşar, Bismil’e okul yaptırdı
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Ebru Yaşar ve eşi Necat Gülseven’den eğitime destek. Çift, Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde evlerinden uzaktaki okula gitmek için saatlerce yürüyen öğrencilerin yardımına koştu, nüfusun en kalabalık olduğu Sanayi Mahallesi’ne okul yaptırdı.

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31 EKİM'DE AÇILACAK

Ebru Yaşar’ın adını taşıyan 12 derslikli okul, 31 Ekim’de kapılarını öğrencilere açacak.

Ebru Yaşar İlköğretim ve Ortaokulu’nda 12 dersliğin yanı sıra teknoloji sınıfları, laboratuvar ve kütüphane var. Bismilli çocuklar, hem modern bir binada teknolojinin olanaklarından yararlanarak eğitim görecek hem de okula ulaşmak için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalmayacak.

Ebru Yaşar, Bismil’e okul yaptırdı

 

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