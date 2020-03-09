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09.03.2020 - 10:25 |

Ece Mumay’dan 'Senden Sonra'

Ece Mumay, söz ve müziği kendisine ait yeni parçası 'Senden Sonra'yı müzikseverlerle buluşturdu.

Ece Mumay’dan 'Senden Sonra'

14 yaşında Youtube’da açtığı kanalında yayınladığı parçalarla üne kavuşan Ece Mumay'ın yeni şarkısı 'Senden Sonra', dijital platformlarda yayınlandı. Bir bölümü rap tarzında Almanca olarak seslendirilen şarkının düzenlemesini Özkan Meydan ve Alican Özbuğutu yaptı. Ece Mumay’ın bir doktoru canlandırdığı klibin yönetmenliğine ise Ferit Çetinkaya imza attı.

Müziğe 8 yaşında gitar çalarak başlayan, profesyonel müzik yaşamına ise 18 yaşında atılan Ece Mumay, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Gitar Bölümü’nde son sınıf öğrencisi olarak eğitimini sürdürüyor.

Magazin Haberleri Bülteni (9 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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