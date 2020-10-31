Editör'ün seçtikleri

Her tarza, her bedene

DeFacto, ‘2020 Sonbahar-Kış‘ sezonu için özel olarak hazırladığı ‘Kadın Büyük Beden Koleksiyonu’yla tüm beden ve vücut tiplerine uygun, stil sahibi tasarımları modaseverlerle buluşturdu. Hem rahat hem de elegan parçaların yer aldığı seçkiler, iddialı kombinler oluşturma imkanı tanıyor.

Hatır kahvesi

Karaca, ürünlerinde inovasyon odağından vazgeçmeden “Her zaman daha iyisini yapmak” mottosu ile ilklere imza atmaya devam ediyor. Közde Türk kahvesi, sütlü Türk kahvesi, sütlü sıcak çikolata ve sütlü hazır kahve yapabilen, hızlı ve pratik şekilde süt ısıtan Yeni Hatır, dünyada ilk ve tek olma özelliği taşıyor.

Tasarım hikayesi

Deniz Şenocaklı, sonbahar-kış koleksiyonunu görücüye çıkardı. Tasarım ve üretim süresi iki ay süren ve tamamen el yapımı olan seçkiler, 925 ayar gümüş üzeri sarı altın kaplamdan oluşuyor.

Kırışıklığa veda!

İsmini tanınmış dermatolog Dr. Zein Obagi’den alan cilt sağlığı ürünleri markası ZO Skin Health, göz çevresi çizgileri ve kırışıklıkları için yepyeni bir serum üretti. Göz çevresine yeniden volüm kazandırmayı ve canlandırmayı hedefleyen ‘Growth Factor Eye Serum’, derin çizgilerin, kırışık oluşumunun, çukurluk ve mikro sirkülasyonun azalmasına katkı sağlıyor.

İleri teknoloji

Yeni Fibre Clinix markası, Schwarzkopf Professional’ın en ileri ve güçlü onarımını sunmaya aday! İçinde yer alan Triple Bonding saç yapısını içeriden güçlendiriyor, üründeki C21 içeriği ise yıpranmış saçta bulunan 21’li lipit zincirini onarıyor ve doğal bir parlaklık kazandırıyor.