Engelsiz Yaşam Vakfı'dan Elazığ ve Malatya'ya destek

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Engelsiz Yaşam Vakfı Ödül Töreni Gecesi'nde, Hakan Altun, Esra Erol ve CNN TURK’te yayınlanan “Arda Sayıner ile Keşfetmeye Değer” adlı seyahat programının yapımcısı ve sunucusu Arda Sayıner’in vakfa bağışladıkları maddi değeri 25 bin lira olan 15 adet akülü tekerlekli sandalyeyi, Elazığ ve Malatya'daki depremler sonrası ihtiyaç sahiplerine dağıtılması şartıyla Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ercan Tan aracılığıyla Türk Kızılayı Güngören Şubesine teslim edildi.

Bu nedenle vakıfın Etilear’deki merkezinde düzenlenen basin toplantısına aralarında Coşkun Sabah, Hilal Özdemir, Emre Kızılırmak, Onur Şenay, TRT Spor yorumcusu Alp Pehlivan ve Can Nergis'in de bulunduğu ünlü isimlerle teslim töreni yapıldı. Törende Engelsiz Yaşam Vakıfı Başkanı Atilla Kaplakarslan yaptığı konuşmada, "Hepimizi çok sarsan Elazığ depreminde biz çok düşündük vakıf olarak ne yapmamız gerektiğini. Engelli olup enkaz altından çıkan var ya da enkaz altından çıktıktan sonra engelli olanlar var. Vakıf olarak en doğru yardımın bu olacağını düşündük." diye konuştu.

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ercan Tan ise "Birçok gıda, battaniye, çocuk montu götürdük. En çok ihtiyaçlarımızdan bir tanesi de tekerlekli sandalye idi. Biz de bu emanetleri ihtiyaç sahiplerine en doğru şekilde ulaştırmayı taahhüt ediyoruz. Hastanede tedavi görenler var, inşallah hiçbirinin ihtiyacı olmaz. İhtiyacı olanlarla tekerlekli sandalyeleri dağıtacağız, ihtiyaçları olmazsa hastanelerde kullanılacaklar." ifadelerini kullandı.