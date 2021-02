'Eski abla'dan Mariah Carey'e 'kitap' davası!

Mariah Carey'nin 2020 yılında çıkardığı anı kitabı 'The Meaning of Mariah Carey'de ismi geçen ablası Alison Carey, kardeşine dava açtı.

The Guardian'da yer alan habere göre; New York Bölgesi Yüksek Mahkemesi'ne dava açan Alison Carey, 1.25 milyon dolar tazminat talebinde bulundu. Carey, kardeşi Mariah Carey'nin kitap yoluyla kendisine kalpsizce, zalimce ve aşağılayan bir şekilde yer verdiğini öne sürdü. Kitabın piyasaya çıkmasıyla manevi zarar gördüğünü, depresyona girdiğini de sözlerine ekledi.

Mariah Carey, eylül ayında şoke edici itiraflarda bulunmuştu. 'The Oprah Conversation' adlı programa konuk olan Grammy ödüllü şarkıcı, 'The Meaning of Mariah Carey' adlı kitabından bazı bölümler okumuş, 12 yaşındayken ablası Allison'ın kendisini bir seks işçisi yapmaya zorladığını iddia etmişti.

Ablası Allison ile ağabeyi Morgan hakkında, 'eski ablam' ve 'eski ağabeyim' diyen ünlü şarkıcı, her ikisinin de yıllarca kendisi hakkında yalanlar söyleyip saldırdıklarını öne sürmüştü.