21.05.2020 - 07:00 |
Eşofman şıklığı
Eskidji Müzayede Evi ve Eskidji Gayrimenkul’ün sahibi Dikran Masis’in mimar eşi Yasemin Masis, şirketin başkan yardımcılığı görevinin yanı sıra, özenli giyimiyle her fırsatta parmakla gösteriliyor.
Eskidji Müzayede Evi ve Eskidji Gayrimenkul’ün sahibi Dikran Masis’in mimar eşi Yasemin Masis, şirketin başkan yardımcılığı görevinin yanı sıra, özenli giyimiyle her fırsatta parmakla gösteriliyor. Çalışmaları dolayısıyla bir ayağı Londra’da olan iş insanı, “Koronalı günlerimi eşofman içinde yaşıyorum” diyerek, spor şıklığını gözler önüne serdi.
Larissa Gacemer: Sizi üzmek istemedim, farkındalık yaratmak istedimEski basketbolcu Burak Gacemer ile evli olan Brezilyalı model Larissa Gacemer, "Neden çocuk yapmıyorsun?" sorularından sıkılarak, "Çocuğum olmuyor. Ben de bu durumu kabul ettim. Allah beni böyle yaratmış" sözleriyle isyan etmişti. Gacemer son paylaşımında, "Lütfen benim için üzülmeyin. Videoyu sizi üzmek için paylaşmadım, farkındalık yaratmak için paylaştım" dedi.