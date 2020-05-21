Eşofman şıklığı

Eskidji Müzayede Evi ve Eskidji Gayrimenkul’ün sahibi Dikran Masis’in mimar eşi Yasemin Masis, şirketin başkan yardımcılığı görevinin yanı sıra, özenli giyimiyle her fırsatta parmakla gösteriliyor. Çalışmaları dolayısıyla bir ayağı Londra’da olan iş insanı, “Koronalı günlerimi eşofman içinde yaşıyorum” diyerek, spor şıklığını gözler önüne serdi.