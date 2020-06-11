Esra Adıyaman Aslan kimdir, neden öldü? Esra Adıyaman Aslan biyografisi

Esra Adıyaman Aslan'ın ölüm haberinin duyulmasının ardından spikeri tanımayan vatandaşlar Esra Adıyaman Aslan kimdir, neden öldü sorularına yanıt aramaya başladı. 2000'li yıllarda TRT ekranında sunduğu pprogramlar ile ekrana gelen Esra Adıyaman Aslan uzun süredir kansere karşı verdiği mücadeleyi kaybetti. Dün İzmir Karşıyaka mezarlığında toprağa verilen Esra Adıyaman Aslan'ın hayatına ilişkin bilgiler merak edilmeye başlandı. Peki Esra Adıyaman Aslan kimdir?

ESRA ADIYAMAN ASLAN KİMDİR?

Esra Adıyaman, 2000'lerin başında sunduğu müzik-eğlence ve haber-belgesel tarzı programlar ile hafızalarımıza kazınmış ve yine kendi gibi TRT spikeri Hakan Aslan'la dünya evine girmişti. Esra Adıyaman Aslan’ın cenazesi ise dün Karşıyaka mezarlığında toprağa verildi. Uzun yıllardır TRT'de spikerlik yapan Çağatay Gökmen de Esra Adıyaman’ın vefatının ardından Instagram hesabından bir veda mesajı yayınladı.