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02.06.2020 - 07:00 |

Ev partisi

Melek Mosso’nun, ‘Ezginin Günlüğü 40 Yıllık Şarkılar’ albümündeki ‘Kanto’ parçasının klibi çıktı.

Ev partisi
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Melek Mosso’nun, ‘Ezginin Günlüğü 40 Yıllık Şarkılar’ albümündeki ‘Kanto’ parçasının klibi çıktı. Özkan Özdemir yönetmenliğinde, şarkıcının evinin içinde ve terasında gerçekleşen çekimlerde, arkadaşlarının da katılımıyla eğlenceli bir kadın partisi ekranlara yansıdı.

Kaynakçıyla karganın dostluğu görenleri şaşırtıyorBursa’nın İnegöl ilçesinde, kaynakçılık yapan Recep Evren'in (60), tarlada yaralı halde bulduktan sonra iş yerinde beslediği karga yanından bir an olsun ayrılmıyor. Evren, kargayı salmasına rağmen gitmediğin belirterek, "Beni sevdi, omzumdan ayrılmıyor, muhabbet kuşu gibi. Çocuğum gibi bakıyorum" dedi.
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Cadde Yazarları

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