Ev yapımı dizi zamanı

Setlerin iptaliyle, dizilerin yeni çözümlerle çekilmesi gündeme geldi. İspanyol devlet televizyonunun böyle bir işe soyunduğunu okudum. İspanyollar, 10 evden çekim yapmışlar. Sekiz bölümlük bir yapım ortaya çıkmış. ‘Bizde kim yapar?’ diye düşünürken, cevap TRT’den geldi. Kanal, üç dizinin ekibiyle evden yeni üç proje çekmeye başladı.

‘Seksenler’, ‘Tutunamayanlar’ ve ‘Kalk Gidelim’ ekipleriyle bu işi yapabileceklerine karar vermişler. Yetkililer, “Senaryo yazımına başlarken, aynı zamanda da evlere teknik malzemeler koymaya başladık. Oyuncuların kullanabileceği kameralar, görüntü kalitesi daha iyi telefonlar ve daha iyi webcam’lar. Ayrıca evlere sabit ve taşınabilir ışıklar da yerleştirildi” dedi.