18.05.2020 - 13:47 |
Ezgi Avcı: O deniz yatağına senden önce kimler yattı?
'Survivor' yarışmasıyla tanıdığımız Ezgi Avcı, corona virüs sonrası tatillerin nasıl olacağı konusunda esprili bir paylaşımda bulundu.
Ev karantinası günlerinde yaptığı paylaşımlarla takipçilerini spor yapmaları konusunda teşvik eden Ezgi Avcı, son olarak deniz yatağı üzerinde çekilmiş bir karesini paylaştı.
Corona virüs sonrası tatil planları yapanlara bir gönderme yapan Ezgi Avcı, bu kareye, “Şimdi olsa ‘o deniz yatağına senden önce kimler yattı Ezgi kalk' diye düşünür dururduk” notunu düştü.
Larissa Gacemer çocuk sorularına isyan etti!Burak Gacemer ile evli olan Brezilyalı model Larissa Gacemer, sosyal medya hesabından takipçilerinin yönelttiği, "Neden çocuk yapmıyorsun?" sorularına tepki gösterdi. Larissa Gacemer, "Çocuğum olmuyor. Allah beni böyle yaratmış. Kötü yorum yazmayın artık" diyerek isyan etti.