Fahriye Evcen'den karantina pozu

Anne olduktan sonraki günlerini bebeğine ayıran Fahriye Evcen, şimdilerde de karantina nedeniyle evinden çıkamıyor. Geçen günlerde bir parmak hareketiyle karantina akımına ayak uyduran Fahriye Evcen, bu kez evdeki halini takipçilerinin beğenisine sundu. 'Mood' notuyla paylaştığı kare, rekor beğeni aldı.