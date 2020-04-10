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10.04.2020 - 14:24 |

Fahriye Evcen'den karantina pozu

Yastıkla akım yaratan ünlülerin aksine Fahriye Evcen, sade bir fotoğrafını paylaştı Evcen'in bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Fahriye Evcen'den karantina pozu

Anne olduktan sonraki günlerini bebeğine ayıran Fahriye Evcen, şimdilerde de karantina nedeniyle evinden çıkamıyor. Geçen günlerde bir parmak hareketiyle karantina akımına ayak uyduran Fahriye Evcen, bu kez evdeki halini takipçilerinin beğenisine sundu. 'Mood' notuyla paylaştığı kare, rekor beğeni aldı.

Fahriye Evcenden karantina pozu

Hayal Köseoğlu evinin bahçesinde dans ettiCorona virüs nedeniyle evden çıkmayan oyuncu Hayal Köseoğlu, can sıkılınca çareyi kendisini dansa vermekte buldu.
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Cadde Yazarları

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