• 17 Şubat 2021 - 15:28 • Son Güncelleme:
Alina Boz'dan Burak Deniz'e esprili kutlama
Oyuncu Alina Boz, 'Maraşlı' dizisindeki başrolü paylaştığı Burak Deniz'in doğum gününü kutladı. Boz, gönderisine "Özür dileyerek ve çok gülerek" notunu düştü.
• 17 Şubat 2021 - 15:28 • Son Güncelleme:
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Model Didem Soydan (36) ile kendisinden yedi yaş küçük oyuncu Burak Deniz, geçtiğimiz ağustosta aşk yaşamaya başlamış, sürpriz birliktelik ikilinin hayranlarını şaşırtmıştı.
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Burak Deniz'in, dizideki partneri Alina Boz ile samimi pozları nedeniyle sevgililerin arasında kıskançlık krizi çıktığı iddia edildi.
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Oyuncu Alina Boz, Maraşlı dizisindeki partneri Burak Deniz’in doğum gününü bu kareyle kutladı. Boz, gönderisine, "Özür dileyerek ve çok gülerek. İyi ki doğdun" notunu ekledi.
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