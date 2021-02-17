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• 17 Şubat 2021 - 15:28 • Son Güncelleme:

Alina Boz'dan Burak Deniz'e esprili kutlama

Oyuncu Alina Boz, 'Maraşlı' dizisindeki başrolü paylaştığı Burak Deniz'in doğum gününü kutladı. Boz, gönderisine "Özür dileyerek ve çok gülerek" notunu düştü.

• 17 Şubat 2021 - 15:28 • Son Güncelleme:
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Model Didem Soydan (36) ile kendisinden yedi yaş küçük oyuncu Burak Deniz, geçtiğimiz ağustosta aşk yaşamaya başlamış, sürpriz birliktelik ikilinin hayranlarını şaşırtmıştı.

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Burak Deniz'in, dizideki partneri Alina Boz ile samimi pozları nedeniyle sevgililerin arasında kıskançlık krizi çıktığı iddia edildi.

3KAPIDAN KOVDU İDDİASI

'KAPIDAN KOVDU' İDDİASI!

Dahası Didem Soydan’ın, Nişantaşı'ndaki evine gelen Burak Deniz'i kapıdan kovduğu, sesten rahatsız olana komşuların da polis çağırdığı ileri sürüldü.

4İŞİ MODELLİK OLAN BİRİ ÇEKİMİ KISKANIR MI

"İŞİ MODELLİK OLAN BİRİ ÇEKİMİ KISKANIR MI?"

Didem Soydan, "Mesleği 17 yıldır modellik olan biri çekim mi kıskanır?" diyerek, kavga ve ayrılık dedikodularını yalanladı.

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Oyuncu Alina Boz, Maraşlı dizisindeki partneri Burak Deniz’in doğum gününü bu kareyle kutladı. Boz, gönderisine, "Özür dileyerek ve çok gülerek. İyi ki doğdun" notunu ekledi.

6PANİKLEDİLER

PANİKLEDİLER

Kavga ettikleri iddia edilen Didem Soydan ile Burak Deniz, Kuruçeşme’deydi. Karşılarında gazetecileri görünce kısa süre panikleyen Didem Soydan ve Burak Deniz, hızlı adımlarla yürüdü. Tartıştıkları haberlerine oyuncu, “Teşekkürler” diyerek, cevap vermedi.

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