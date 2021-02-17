• 17 Şubat 2021 - 10:20 • Son Güncelleme:
Asya Gashi: Bu tabut beni Müslüman yaptı
Kosova’nın ‘Lady Gaga’sı olarak bilinen Asya Gashi, klip çekimleri sırasında yaşadıklarından çok etkilendi. Ünlü şarkıcı, İslam'ı araştırmaya başlayarak, Müslüman olduğunu açıkladı.
• 17 Şubat 2021 - 10:20 • Son Güncelleme:
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Asya Gashi, iki yıl önce İstanbul'a yerleşmişti. Geçtiğimiz aylarda ‘Dillere Düşmüşsün' adını verdiği şarkısı için kamera karşısına geçen Gashi, ırkçılığa karşı mesaj içeren klipte bir tabut içine girmişti.
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Hinduizme inanan Asya Gashi, çekimler sırasında yaşadıklarından çok etkilendiğini söyledi. Ünlü sanatçı, İslam'ı araştırmaya başladı ve Müslüman oldu.
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