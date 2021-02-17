Asya Gashi: Bu tabut beni Müslüman yaptı

"KENDİMİ BU ŞEKİLDE SEVİYORUM" 36 yaşındaki güzel, “Evet, 60 bin TL’ye kalça operasyonu geçirdim. Kendimi bu şekilde seviyorum” demişti. Asya; burun estetiğine 10 bin TL vermiş, göğüslerine 20 bin TL’ye silikon taktırmıştı. Ünlü şarkıcı; dudak ve yanağına dolgu yaptırıp, yanağından yağ aldırmak için de 15 bin TL ödemişti.