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• 17 Şubat 2021 - 10:20 • Son Güncelleme:

Asya Gashi: Bu tabut beni Müslüman yaptı

Kosova’nın ‘Lady Gaga’sı olarak bilinen Asya Gashi, klip çekimleri sırasında yaşadıklarından çok etkilendi. Ünlü şarkıcı, İslam'ı araştırmaya başlayarak, Müslüman olduğunu açıkladı.

• 17 Şubat 2021 - 10:20 • Son Güncelleme:
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Asya Gashi, iki yıl önce İstanbul'a yerleşmişti. Geçtiğimiz aylarda ‘Dillere Düşmüşsün' adını verdiği şarkısı için kamera karşısına geçen Gashi, ırkçılığa karşı mesaj içeren klipte bir tabut içine girmişti.

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Hinduizme inanan Asya Gashi, çekimler sırasında yaşadıklarından çok etkilendiğini söyledi. Ünlü sanatçı, İslam'ı araştırmaya başladı ve Müslüman oldu.

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Günaydın'ın haberine göre; Gashi, "İslamiyeti seçtikten sonra manevi olarak kendimi çok iyi hissediyorum. Çektiğim klipten sonra hayatımı çok sorguladım, o tabut içinde karanlıkta kalmak beni aydınlığa götürdü" dedi.

4PANİK ATAK GEÇİRDİ

PANİK ATAK GEÇİRDİ

Asya Gashi, Dillere Düşmüşsün’ klibinin İstanbul’daki çekimlerinde korku dolu anlar yaşamıştı. Senaryo gereği tabuta giren ünlü şarkıcı, panik atak geçirdi. Ara verilen klip çekimleri daha sonra tabut kapağı açık olacak şekilde devam etti.

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Bebek’te objektiflere takılan şarkıcı Asya Gashi, bir ay önce 60 bin TL’lik kalça operasyonu geçirmişti.

6KENDİMİ BU ŞEKİLDE SEVİYORUM

"KENDİMİ BU ŞEKİLDE SEVİYORUM"

36 yaşındaki güzel, “Evet, 60 bin TL’ye kalça operasyonu geçirdim. Kendimi bu şekilde seviyorum” demişti. Asya; burun estetiğine 10 bin TL vermiş, göğüslerine 20 bin TL’ye silikon taktırmıştı. Ünlü şarkıcı; dudak ve yanağına dolgu yaptırıp, yanağından yağ aldırmak için de 15 bin TL ödemişti.

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