Ayşe Mine'nin isyanı: Bir insanı işinden etmek doğru mu?

"BENİ POPOSU İLE İTTİ" Ayşe Mine ise, "O gün beni itti. Ben de üzüldüm, uzaklaştım. Çünkü ben kırılgan bir yapıdayım. Uzaklaşınca herkes beni çağırdı, Ahmet Selçuk İlkan ve İbrahim Tatlıses de gördü. Görüntülerde onun ittiği var. Bu işin peşini bırakmayacağım. Bir kere Ayşe Mine'yim ben. Yer açmak istesem tank gibi kadınım. Ben bu iri yapımın altında çok hassas bir kadınım. Onun yaptığını mevzu bile etmedim. Beni poposu ile itti. Sonra da mevzuyu kendi lehine çevirdiler" açıklamasını yapmıştı.