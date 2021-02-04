• 04 Şubat 2021 - 09:45 • Son Güncelleme:
Brad Pitt'in annesinden 'Jennifer ile yeniden evlen' isteği
2005 yılında ayrılmalarına rağmen hala gösteri dünyasının gündeminde yer alan Brad Pitt ve Jennifer Aniston hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Pitt'in annesi Jane Pitt'in, oğlunun Aniston ile yeniden evlenmesini istediği konuşuluyor.
• 04 Şubat 2021 - 09:45 • Son Güncelleme:
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Dünyaca ünlü oyuncu çift, Brad Pitt ve Jennifer Aniston, boşanmalarının ardından geçtiğimiz yıl SAG Ödülleri'nde samimi görüntüler sergilemeleriyle çok konuşulmuştu.
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