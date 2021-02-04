Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin Haberleri Brad Pitt'in annesinden 'Jennifer ile yeniden evlen' isteği
• 04 Şubat 2021 - 09:45 • Son Güncelleme:

Brad Pitt'in annesinden 'Jennifer ile yeniden evlen' isteği

2005 yılında ayrılmalarına rağmen hala gösteri dünyasının gündeminde yer alan Brad Pitt ve Jennifer Aniston hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Pitt'in annesi Jane Pitt'in, oğlunun Aniston ile yeniden evlenmesini istediği konuşuluyor.

• 04 Şubat 2021 - 09:45 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Dünyaca ünlü oyuncu çift, Brad Pitt ve Jennifer Aniston, boşanmalarının ardından geçtiğimiz yıl SAG Ödülleri'nde samimi görüntüler sergilemeleriyle çok konuşulmuştu.

2

Evlilikleri çok uzun zaman önce bitmesine rağmen hala gösteri dünyasının gündeminde üst sıralarda yer alan Pitt ve Aniston hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı.

3JENNIFER İLE YENİDEN EVLEN

"JENNIFER İLE YENİDEN EVLEN"

ABD basınına göre; Brad Pitt'in annesi Jane Pitt, oğlunun Jennifer Aniston ile yeniden evlenmesini istiyor.

4

İddiaya göre; anne Pitt, ikinci gelini Angelina Jolie'den nefret ediyordu ama Aniston'u seviyordu. Bu yüzden de Jane Pitt, şu aralar oğlunu ilk eşi ile yeniden barıştırmaya çalıştığı konuşuluyor.

5EVLİLİKLERİ BEŞ YIL SÜRDÜ

EVLİLİKLERİ BEŞ YIL SÜRDÜ

1998 yılında birlikte olmaya başlayan Pitt ve Aniston, 2000 yılında Malibu’da gizli bir törenle evlenmişti. Çift, 2005’te ayrılma kararı almış ve iki ay sonra da Aniston boşanma davası açmıştı.

6

Çiftin boşanmasında gerekçe olarak, Pitt'in Aniston'u aldatma iddiaları gündeme gelmişti. Ayrılıktan kısa bir süre sonra Brad Pitt ile Mr. and Mrs. Smith filminde birlikte rol aldığı Angelina Jolie'nin aşk yaşamaya başladığı ortaya çıkmıştı. Resmi olarak boşanan Jolie ile Pitt, çocuklarının velayetini alabilmek için mücadele veriyor.

7

Resmi olarak boşanan Angelina Jolie ile Brad Pitt, şimdilerde çocuklarının velayetini alabilmek için mücadele veriyor.

8

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA / SPLASH NEWS

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

Son Dakika | Diego Armando Maradona'nın son görüntüsü ortaya çıktı! Sevenlerini üzen sözler...

Omurga sağlığını korumanın 8 yolu

En merak edilen yönleriyle A'dan Z'ye kanser nedir, ne değildir?

Kansere karşı savaşta direnci artıran 9 süper besin

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet